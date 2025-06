CapCut y su polémica letra pequeña: estás regalando tu contenido

Una vez que subes el contenido, no puedes retirar este permiso. Es un cheque en blanco sin vuelta atrás.

Este es uno de los puntos más graves. CapCut no solo puede usar tu contenido, sino que puede vender o ceder esta licencia a otras empresas (“terceros conectados”) sin pedirte permiso. Tu vídeo de vacaciones podría acabar en un anuncio para una marca que no conoces en un país que nunca has visitado.