Hinchazón en la mejilla por muela: Guía definitiva

¿Tienes la mejilla como un globo por culpa de una muela? Tranquilo, es lo más normal del mundo. Piensa que tu cuerpo está haciendo “obras” en la zona después de la cirugía. La hinchazón tocará techo al segundo o tercer día y, a partir de ahí, solo puede ir a mejor (entre 4 y 7 días para despedirte de ella). ¿Qué hacer ya mismo? Hielo a ratos (20 min sí, 20 no), duerme con un par de almohadas y pásate a los purés y batidos. Ojo: si a partir del tercer día la cosa va a peor, tienes fiebre o el dolor es de los que no se aguantan, descuelga el teléfono y llama a tu dentista. Sin dudar.

¿Fuiste al dentista a sacarte una muela y ahora parece que guardas toda la comida del invierno en un solo cachete? Sí, esa cara de papa recién desenterrada asusta. Pero antes de que entres en pánico, déjame decirte que la hinchazón en la mejilla por una muela es el pan de cada día después de una extracción, sobre todo con las famosas muelas del juicio.

En esta guía vamos a charlar sobre qué esperar, qué puedes hacer tú para acelerar el proceso y, lo más importante, cómo saber si esa hinchazón es normal o si es una señal de que tienes que llamar a tu especialista.

¿Y por qué narices se me ha puesto la cara así?

Para entender por qué ocurre, tienes que ver la extracción como lo que es: una pequeña batalla en tu boca. Tu cuerpo, que es muy listo, al notar que ha habido movimiento en la zona del maxilar, pone en marcha todo su operativo de reparación.

El Dr. Federico Baena, médico odontólogo, lo cuenta de forma muy clara: que se te hinchen los cachetes es una reacción de manual del cuerpo. Es un proceso de inflamación. Tu sistema inmune manda un montón de fluidos y células de reparación a la zona para limpiar, evitar infecciones y empezar a reconstruir el tejido. Toda esa “tropa” de emergencia es la que provoca el volumen que ves en el espejo.

Además, el Dr. Baena suelta una perla: “Suele inflamarse más cuando la muela viene sumergida detrás del hueso y la cirugía es más complicada”. Y tiene toda la lógica. No es lo mismo sacar una muela que ya estaba fuera, que una del juicio que estaba escondida y ha obligado al cirujano a cortar encía y quitar un trocito de hueso. Cuanto más “jaleo” haya en la operación, más espectacular será la respuesta de tu cuerpo.

¿A todo el mundo se le pone la cara así? Verdades y mentiras

Aquí es donde la cosa cambia. Aunque es muy frecuente, no hay una ley escrita que diga que vas a acabar con una hinchazón de película.

El Dr. Armando Orozco, un cirujano oral y maxilofacial certificado, nos baja a la tierra y aclara que no es lo normal que a todo el mundo se le ponga la cara exageradamente hinchada. Según él, una inflamación muy bestia puede ser una pista de otras cosas:

Se ha “trasteado” demasiado con los tejidos.

Ha sido necesario quitar más hueso de la cuenta.

Hubo algún sangrado por dentro que no se vio o no se pudo controlar del todo.

La maña del especialista aquí es clave. Como dice el Dr. Orozco, los cirujanos maxilofaciales “están entrenados y capacitados para poder quitar las 4 muelas del juicio en un periodo de 30 a 40 minutos, disminuyendo los riesgos de complicaciones”.

“Con esto no quiero decir que no ocurran (incidentes), claro que pueden ocurrir. Pero, nosotros como especialistas estamos entrenados para resolverlos de la mejor manera. La recomendación es siempre acudir con especialistas certificados”, insiste. Y este es el mejor consejo que te pueden dar: ponte en manos de alguien que sepa lo que hace.

El diario de tu cachete: ¿Cuánto va a durar esto?

Esta es la pregunta del millón, lo sabemos. Quieres una fecha en el calendario para volver a reconocer tu cara. La evolución de la hinchazón de mejilla por la muela suele seguir un guion bastante predecible.

Aquí te dejamos una especie de cronología para que sepas qué esperar:

El primer día (las primeras 24h): Aquí es cuando la hinchazón empieza a saludar . Va subiendo poco a poco, como la marea.

Días 2 y 3 (el pico de la montaña): ¡Prepárate! Es muy probable que te levantes el tercer día con la cara más hinchada que el segundo. Que no cunda el pánico, es el punto álgido y es totalmente normal. A partir de aquí, todo es cuesta abajo.

Días 4 y 5 (la bajada): ¡Aleluya! La hinchazón empieza a notarse menos. Cada día verás una mejora. Y sí, puede que te salga un moretón. Tu mejilla puede pasar por toda la gama de colores del arcoíris otoñal. Es solo la sangre reabsorbiéndose. Cero dramas.

Llegando a la meta (Días 6 y 7): Para este punto, la inflamación ya debería estar haciendo las maletas. Quizás quede un poquito, pero ya casi ni te acordarás. La mayoría vuelve a su vida normal, ¡por fin!

Una nota crucial: Esto no es negociable. Si ves que a partir del tercer día la hinchazón, lejos de bajar, se viene arriba de nuevo, o si el dolor se vuelve protagonista y no hay pastilla que lo calme, llama a tu dentista. Ya. No esperes a mañana.

Kit de supervivencia: Trucos para bajar la hinchazón y el dolor

Vale, no tenemos una varita mágica para que la hinchazón desaparezca al instante, pero sí un arsenal de trucos caseros que funcionan de maravilla para mantenerla a raya y que te recuperes antes.

frío, tu mejor amigo (las primeras 48h): El frío es el bombero de esta historia. Le dice a tu cuerpo que deje de mandar tanto líquido a la zona, “cerrando” un poco el grifo de la inflamación. El truco de oro: Envuelve unos hielos o una de esas bolsas de gel azul en un paño de cocina (¡nunca directo sobre la piel!) y póntelo en la mejilla. La regla es 20 minutos de frío, 20 minutos de descanso. Repite el ciclo como si fuera tu nueva serie favorita.

Calor para rematar (después de 48h): Una vez pasada la batalla principal, el calor húmedo ayuda a “limpiar el campo”. Mejora la circulación para que tu cuerpo se lleve los restos de la inflamación y ese moretón que te ha salido. ¿Cómo? Un paño o toalla pequeña mojada en agua tibia es más que suficiente.

La gravedad, esa aliada inesperada: Dormir casi sentado con un par de almohadas no es solo para ver pelis en la cama. Ayuda a que los líquidos bajen por su propio peso en lugar de quedarse de fiesta en tu cara.

Hazle caso a la receta: Si el cirujano te dio pastillas para el dolor o la inflamación (el típico ibuprofeno), tómatelas como te dijo. No te hagas el héroe. Es mucho más fácil evitar que el dolor se desboque que intentar pararlo cuando ya está a tope.

Luces rojas: ¿Cuándo deja de ser normal la hinchazón?

Aunque lo normal es que todo vaya bien, tienes que estar atento a ciertas señales que indican que algo no marcha como debería. Llama a tu cirujano si notas:

La hinchazón va a más después del tercer día.

Un dolor muy fuerte que las pastillas no consiguen calmar.

Fiebre.

Pus o un líquido amarillento saliendo del hueco de la muela.

Un sabor u olor muy malo en la boca que no se va.

Te cuesta mucho respirar o tragar.

Un sangrado que no para por mucho que aprietes con una gasa.

Estos síntomas pueden significar que hay una infección o una complicación llamada alveolitis seca. No lo dejes pasar.

Paciencia y confianza en tu dentista

La hinchazón en la mejilla por una muela es un peaje incómodo, pero temporal. Es la prueba de que tu cuerpo es una máquina increíble que se está curando.

La clave es simple: elige a un buen profesional, sigue sus consejos al pie de la letra (¡sobre todo lo del hielo!) y mantén los ojos abiertos por si algo se tuerce. En unos días, esa hinchazón será solo una anécdota y podrás volver a sonreír sin que un cachete te tape media cara.

