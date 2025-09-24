Mesa Directiva de la LXI Legislatura de Querétaro recibe Informe de Kuri

El presidente de la Mesa Directiva de la LXI Legislatura del estado de Querétaro, Luis Gerardo Ángeles Herrera, recibió el Informe del Estado General que guarda la Administración Pública en la entidad, correspondiente al cuarto año de ejercicio constitucional del Poder Ejecutivo.

En Sesión Solemne de Pleno, el diputado Gerardo Ángeles Herrera recibió el documento de manos del secretario General de Gobierno del estado, Eric Gudiño Torres; donde también se contó con la presencia del magistrado presidente del Poder Judicial, Braulio Guerra Urbiola.

El presidente de la Mesa Directiva informó que a fin de dar cumplimiento a lo mandatado por el artículo 22, fracción X de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro, el secretario Gudiño Torres, en representación del gobernador Mauricio Kuri González, hizo entrega de la versión escrita del Informe.

Copia del informe a cada diputado

Asimismo, a solicitud del secretario de Gobierno, el propio Gudiño Torres entregó de mano el documento a cada uno de las y los legisladores integrantes de la LXI Legislatura del estado de Querétaro.

Posteriormente, las diputadas y diputados coordinadores y representantes de las Fracciones y Grupos Legislativos emitieron sus posicionamientos.

A nombre del Grupo Legislativo del Partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) intervino el diputado Ulises Gómez de la Rosa; por el Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano (MC), la diputada Teresita Calzada Rovirosa, por la Fracción Legislativa del Partido del Trabajo (PT), Claudia Díaz Gayou.

Por el Grupo Legislativo del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), la diputada Perla Patricia Flores Suárez; por la Fracción Legislativa del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Adriana Elisa Meza Argaluza, y en representación del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN), el diputado Mauricio Cárdenas Palacios.

La glosa

La glosa del informe del gobernador Kuri será el jueves 25 y viernes 26 de septiembre, según informó en su momento el propio Gerardo Ángeles Herrera.

Explicó que las glosas seguirán un formato estructurado: dos funcionarios por sesión, cada uno con un máximo de 20 minutos para su exposición, seguido de una hora con veinte minutos para preguntas y respuestas entre diputados y comparecientes.

Destacó que las intervenciones de legisladores estarán limitadas a dos minutos por pregunta, con posibilidad de réplica y contrarréplica de un minuto adicional por parte del secretario.

Las comparecencias del jueves se llevarán a cabo entre las 09:00 y las 19:00 horas y las del viernes serán de 09:00 a 17:00 horas.

Todas las conparecencias serán presididas por la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política, acompañadas por presidentes de comisiones legislativas afines a los temas tratados.