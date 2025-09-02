De la piel a la galería, tatuadores y perforandores en Qro.

Querétaro albergará a cuarta edición del Encuentro Nacional de Educación Comunitaria para Artistas Corporales “De la piel a la galería”, que se llevará a cabo los días 5 y 6 de septiembre en el Centro de Arte Emergente (CAE).

La secretaria de Cultura del estado, Ana Paola López Birlain, informó que “De la piel a la galería” celebra disciplinas como el tatuaje, la perforación y la modificación como formas legítimas de arte, expresión y resistencia.

En rueda de prensa, indicó que el evento no es sólo un festival, sino un espacio de educación, visibilización y construcción colectiva, donde artistas, grupos y público en general convivirán desde el respeto, la creatividad y la diversidad.



“Nos reunimos año con año en el CAE, un lugar que se ha consolidado como refugio del arte emergente, sitio seguro para las diferencias y semillero de cultura de paz; aquí no celebramos solo la técnica, sino también la historia, la identidad y la lucha que cada cuerpo lleva consigo”, dijo.

Señaló que encuentros de ese tipo sirven para consolidar el arte como motor de acción social, sobre todo cuando están impulsados por la convicción y el deseo de abrir caminos para el arte emergente y para las voces que históricamente han sido marginadas o malinterpretadas.

El organizador del evento, Daniel Rosas, comentó que, durante el encuentro, en el que se espera la participación de alrededor de 250 artistas, se impartirán ocho talleres con temas como manejo en redes sociales para tatuadores y perforadores; gestión de negocios; manejo de residuos peligrosos; técnicas de tatuajes y perforación, todos impartidos por artistas de renombre.

Mencionó que también se abrirá una exposición con pintura, escultura, caligrafía y fotografía de 98 artistas, además de que se exhibirá una colección de pieles sintéticas tatuadas.

El encargado del CAE, Santiago Diez, destacó que el encuentro no tiene referentes previos a nivel nacional y se ha convertido en un espacio de construcción de comunidad, de cuidado colectivo y salud pública, que busca el desarrollo artístico cultural, entendiendo el tatuaje como una expresión artística, con respeto a la diversidad y a las diferentes formas de expresión.

Asistieron también el artista Luis Champer, así como José Pedro de la Rosa, quien tiene tatuado 70 por ciento de su cuerpo.

El CAE se ubica en la calle Gonzalo Río Arronte, sin número, colonia Villas del Sur, en la ciudad de Querétaro; la entrada al evento será gratuita.