Adornos patrios ya lucen en el municipio de Corregidora

Un total de 200 adornos patrios lucen en las principales plazas y avenidas del municipio de Corregidora, en el marco del centésimo décimo quinto aniversario de la Independencia de México.

La Secretaría de Servicios Públicos Municipales de Corregidora llevó a cabo la colocación en sitios emblemáticos como Jardín Principal de El Pueblito, Plaza Gran Cué, Andador Madero, CAM El Pueblito, puente Tejeda, Alameda Hidalgo y jardín principal La Cueva.

Además de las avenidas Constituyentes, desde El Pocito a Santa Bárbara; Camino al Cerrito, de Miguel Hidalgo a Fray Eulalio Hernández; Fray Eulalio Hernández, del CAM a Constituyentes y en Josefa Ortiz de Domínguez de Constituyentes a Heroico Colegio Militar.

Adornos y más adornos

Los adornos colocados son banderas, escudos, letreros “México”, campanas, marcos, alegorías, gallardetes, alas tricolores, pasacalles, figuras de charros para la toma de fotos, entre otros más.

Dichos adornos patrios permanecerán instalados durante todo el mes de septiembre, para disfrute de las familias corregidorenses y paseantes.

El programa de actividades

Entre las celebraciones programadas destacan la elección de la Reina de las Fiestas Patrias Corregidora 2025, que se llevará a cabo el próximo 6 de septiembre; su coronación el 14 de septiembre, y el arribo del Fuego Patrio y el tradicional Grito de Independencia en el Jardín Principal el 15 de septiembre.

En tanto, se hará lo propio en las comunidades de Los Olvera, Charco Blanco, Santa Bárbara, La Negreta, La Cueva y El Jaral.

Además, del 7 al 16 de septiembre habrá diferentes presentaciones artísticas y actividades culturales en los espacios públicos.

“Los invito a que se acerquen, a que estén atentos a las redes sociales para conocer las diversas actividades que vamos a tener. Recuerden tomar sus precauciones ante posibles cierres viales, pero principalmente celebremos nuestras Fiestas Patrias en un ambiente familiar”, dijo el secretario del Ayuntamiento, Rafael Montoya.

Para más información sobre las actividades que se llevarán a cabo se puede consultar el programa en las redes sociales oficiales https://www.facebook.com/photo/?fbid=1090807506506678&set=a.576789907908443