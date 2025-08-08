Municipio de Querétaro clausura antro que incumplió horario de cierre

El municipio de Querétaro clausuró un establecimiento por operar fuera del horario permitido, gracias a la detección oportuna por medio de la App de Cierre Digital.

El cierre del establecimiento, ubicado sobre la Carretera a Chichimequillas, delegación Epigmenio González, se dio a través de la Dirección de Inspección en Comercio y Espectáculos de la Secretaría de Gobierno municipal.

Los hechos

A las 03:17 de la madrugada la plataforma tecnológica registró que el negocio no reportó su cierre como establece la norma, por lo que inspectores municipales acudieron al lugar y constataron que aún había mesas en servicio, lo que derivó en la sanción correspondiente.

Este mecanismo tecnológico fortalece las acciones de vigilancia y permite actuar de forma precisa, con el objetivo de proteger a las y los visitantes, así como a quienes habitan en las zonas cercanas.

Al evitar operaciones fuera de horario, se reducen riesgos de incidentes y se fomenta un entorno más seguro y ordenado en la ciudad.

La App Cierre Digital

Con el uso de la App de Cierre Digital, junto con la labor de la Dirección de Inspección, se fortalece el orden y la seguridad en la vida nocturna de Querétaro y se procura que el respeto a las reglas proteja la tranquilidad de las familias y de quienes disfrutan la ciudad.

El gobierno municipal de Querétaro reiteró que con el regreso del horario nocturno no habrá tolerancia para ningún establecimiento que infrinja la normatividad vigente.

A través de esta herramienta tecnológica, desde el 5 de junio, 700 antros, bares, cantinas y restaurantes están obligados a notificar a la autoridad municipal el cierre de sus negocios mediante fotografías en tiempo real.

El municipio mantendrá su vigilancia y se aplicarán las sanciones correspondientes para quienes no respeten las disposiciones, y procurar así el orden, la seguridad y la tranquilidad de la ciudadanía.