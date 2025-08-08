The New York Times difunde que Trump habría ordenado atacar a cárteles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habría ordenado al Ejército hacer frente a cárteles de América Latina, a los que considera organizaciones terroristas, señala un trabajo periodístico del diario The New York Times.

Sin embargo, hasta el momento no hay un documento oficial del gobierno estadunidense que confirme esa versión periodística.

En la nota periodística publicada este 8 de agosto se indica que la orden proporciona “una base oficial para la posibilidad de realizar operaciones militares directas en el mar y en suelo extranjero contra los cárteles”.

Campaña contra los cárteles

La decisión de incorporar a las fuerzas armadas estadounidenses a la lucha es la medida más agresiva hasta la fecha en la creciente campaña del gobierno contra los cárteles”, apunta el medio neororquino.

Recalca que militares de Estados Unidos han comenzado a elaborar opciones sobre cómo los militares podrían perseguir a dichos grupos del crimen organizado.

El diario estadounidense enfatiza que “ordenar a las fuerzas armadas que combatan el tráfico ilícito también plantea cuestiones legales, como si se consideraría ‘asesinato’ si fuerzas estadounidenses, actuando al margen de un conflicto armado autorizado por el Congreso, mataran a civiles, incluso a presuntos delincuentes, que no representan una amenaza inminente”.

Anna Kelly, portavoz de la Casa Blanca, señaló en su momento que “la principal prioridad del presidente Trump es proteger la patria, razón por la cual tomó la audaz decisión de designar a varios cárteles y bandas como organizaciones terroristas extranjeras”, indica el Times.

El Departamento de Defensa de los Estados Unidos no realizó comentarios sobre la información del diario.

El caso México

En la nota también se detalló que el Gobierno estadunidense habría intensificado los vuelos secretos con drones sobre México para buscar laboratorios de fentanilo.

“La CIA no ha recibido autorización para usar drones con fines letales, y las autoridades no prevén emplear esa opción. Por ahora, los agentes de la CIA en México transmiten la información recopilada por los drones a las autoridades mexicanas”, indica.

Cabe recordar que en febrero de este año, Estados Unidos designó como grupos terroristas a seis cárteles mexicanos, además de la banda venezolana del Tren de Aragua y la pandilla salvadoreña Mara Salvatrucha (MS-13).

Los cárteles mexicanos que recibieron dicha designación fueron de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación (CJNG), Noreste, del Golfo, Nueva Familia Michoacana y Cárteles Unidos.