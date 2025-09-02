Lorena provocará fuertes lluvias en las próximas horas

La tormenta tropical Lorena, que se formó este martes en el océano Pacífico, afectará varios estados de la República Mexicana, sobre todo con lluvias e inundaciones, informó la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

Lorena es la tormenta tropical número 12 que se forma en esta temporada de ciclones tropicales 2025, que espera entre 16 y 20 fenómenos por el Pacífico y entre 13 y 17 por el Atlántico.

La CONAGUA publicó un aviso meteorológico en las primeras horas de este martes, donde dio a conocer la trayectoria de la depresión tropical Doce-E, que evolucionó al ciclón Lorena.

Está cerca de Manzanillo

Según la información oficial, la tormenta tropical Lorena en el océano Pacífico se localizó a 345 kilómetros al oeste-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 330 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco.

El ciclón presenta vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, rachas de 75 kilómetros por hora y desplazamiento hacia el oeste-noroeste a 24 kilómetros por hora.

El aviso de CONAGUA señaló que por la tormenta tropical Lorena se pueden presentar lluvias muy fuertes, tormentas eléctricas y granizo, lo que causaría deslaves e inundaciones.

Estados afectados

En el aviso meteorológico se detalla cuáles serían los estados más afectados en México, donde, incluso, se pueden registrar caídas de árboles y anuncios publicitarios.

Lluvias muy fuertes, rachas de viento de 50 a 70 km/h y oleaje elevado:

Jalisco

Colima

Michoacán

Nayarit

Baja California Sur

En el primer aviso de CONAGUA por la depresión tropical Doce-E, que evolucionó al ciclón Lorena, se da a conocer, además de la trayectoria, la posible fuerza que adquiera el fenómeno meteorológico y si se puede convertir en huracán.

De acuerdo con el mapa de la trayectoria del ciclón, Lorena se mantendrá como tormenta tropical hasta el próximo viernes 5 de septiembre.

Según el pronóstico, Lorena pasará de tormenta a depresión tropical el sábado 6 de septiembre, cuando se espera impacte entre la península de Baja California y Sonora.