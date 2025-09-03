Mono capuchino de mascota se vende hasta en 25 mil pesos en México

La pregunta ¿cuánto cuesta un mono de mascota? se ha vuelto frecuente en foros y redes sociales, especialmente a raíz de la polémica venta ilegal de especies exóticas en México. El caso más sonado en los últimos días es el del mono capuchino, una especie que se comercializa de manera clandestina en mercados, plataformas digitales e incluso a través de intermediarios en redes sociales.

El precio de un mono capuchino en México

El costo varía según el punto de venta y la forma en que se consigue. En algunos casos, compradores reportan que han pagado alrededor de 8 mil pesos por un mono capuchino en lugares como Tepito o el Mercado de Sonora. Sin embargo, vendedores en línea aseguran que los precios pueden alcanzar hasta 25 mil pesos, justificando la diferencia con supuestos “certificados” o facilidades en la entrega. Este comercio, aunque común, se realiza al margen de la ley. Expertos en biodiversidad y autoridades ambientales recuerdan que el tráfico de especies es un delito federal en México, y que poseer un primate sin permisos de la Semarnat puede traer consecuencias legales y riesgos para el bienestar del animal.

¿Dónde se consiguen los monos capuchinos?

La realidad es que no se necesita viajar a Centroamérica para obtener un ejemplar. Testimonios señalan que se ofrecen en:

Mercados populares como el de Sonora o Tepito.

Redes sociales (Facebook Marketplace y grupos privados).

Intermediarios que operan vía mensajes directos.

En Tepito, por ejemplo, vendedores no solo ofrecen monos capuchinos, sino también aves exóticas, reptiles y hasta cocodrilos. El proceso suele incluir un anticipo y la promesa de entrega en pocas horas o días, lo que evidencia la organización de estas redes ilegales.

Los riesgos de tener un mono como mascota

Más allá de preguntarse cuánto cuesta un mono de mascota, es importante considerar los riesgos que implica:

Legales: Poseer un mono sin permiso es ilegal en México.

De salud: Los primates pueden transmitir enfermedades a los humanos.

De bienestar animal: Un mono capuchino necesita espacio, cuidados especializados y un entorno social que difícilmente puede replicarse en una casa.

El caso más reciente ocurrió en la Ciudad de México, donde un mono capuchino escapó en varias ocasiones, obligando a la Sedema y a la Profepa a montar operativos de rescate. Especialistas advierten que estos animales pueden ser atacados por perros, gatos u otras especies, además de poner en riesgo su propia vida al estar fuera de su hábitat.

Reflexión final sobre mono capuchino

La respuesta a la pregunta ¿cuánto cuesta un mono capuchino? puede ir de 8 mil a 25 mil pesos, dependiendo del lugar donde se adquiera. Sin embargo, más allá del precio, lo que debe discutirse es la problemática del tráfico ilegal de fauna silvestre en México, una práctica que pone en peligro tanto a los animales como a las personas. Comprar un primate no solo es un acto ilegal, sino también una decisión que conlleva enormes responsabilidades éticas y ambientales.