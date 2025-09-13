“Chepe” Guerrero presenta su Primer Informe de Resultados

En Sesión Solemne de Cabildo, el presidente municipal de Corregidora, “Chepe” Guerrero, presentó su Primer Informe de Resultados ante el H. Ayuntamiento.

En la sesión, “Chepe” Guerrero refrendó su compromiso de seguir construyendo, A Paso Firme, el mejor Corregidora de la historia, colocando a las familias en el centro de toda política pública.

Top five

“Gracias al esfuerzo que hemos construido juntas y juntos, hoy Corregidora se honra en ocupar el quinto lugar nacional en calidad de vida, un logro de gran importancia que nos impulsa a redoblar el paso. Pero lo verdaderamente valioso no son los reconocimientos ni las estadísticas, lo esencial es que detrás de cada avance hay un rostro, una familia y una historia de esfuerzo y esperanza que nos motiva a seguir trabajando con mucha mayor determinación.

Ese es el verdadero sentido de gobernar, trabajar para que cada niña y cada niño tengan oportunidades, para que cada madre y cada padre encuentren apoyo, para que cada adulto mayor viva con dignidad y respeto”, comentó.

Obra pública

Señaló que la inversión en obra pública social fue una de las prioridades durante este primer año, por lo que, gracias al respaldo del gobernador Mauricio Kuri, se destinaron 361 millones de pesos para mejorar la infraestructura urbana y rural, y con ello, la calidad de vida de las y los corregidorenses.

El alcalde destacó que Corregidora es el municipio con el índice más bajo en pobreza y pobreza extrema de todo el estado de Querétaro, gracias a programas como Cocina Móvil y Pirámides Cerca de Ti, con los que se ha combatido el hambre y, al mismo tiempo, se han creado espacios de aprendizaje, convivencia y desarrollo comunitario.

Movilidad

En materia de movilidad y educación, afirmó que se ampliaron las rutas de Movivan y se creó el Transporte Escolar Gratuito, facilitando que estudiantes cumplan sus metas y contribuyendo a que Corregidora siga siendo referente estatal con el grado de escolaridad más alto y el índice más bajo de analfabetismo. Además, se garantizan traslados seguros y gratuitos para mujeres, menores de edad y adultos mayores.

Seguridad

Asimismo, se fortaleció la seguridad del municipio con la incorporación de más policías, mayor equipamiento y el reforzamiento de la línea única de emergencias 9–1–1, lo que ha consolidado la confianza ciudadana.

En cuanto a servicios públicos, el alcalde Chepe Guerrero aseveró que Corregidora alcanzó el primer lugar nacional en satisfacción ciudadana, y reconoció al personal que hace posible mantener calles y espacios limpios y dignos.

Gobierno cercano

Chepe Guerrero reiteró su compromiso de mantenerse cercano a la ciudadanía, pues solo así se pueden atender sus inquietudes y necesidades.

“Gobernar es escuchar, es resolver y es tender la mano cuando más se necesita. De eso se trata avanzar A Paso Firme, de asumir causas ciudadanas y de comenzar siempre por lo primero: escuchar a la gente.

Porque cada calle pavimentada, cada comida entregada, cada espacio recuperado y cada obra concluida tienen un mismo origen, la confianza de nuestros ciudadanos. Esa confianza no se hereda ni se improvisa, se gana con hechos, con cercanía y con resultados.

Hoy, al rendir cuentas, refrendo mi compromiso de seguir gobernando con humildad, pero con toda la determinación. Porque los logros aquí presentados no son míos, son de la gente que nos ha dado su confianza”, concluyó.

Resultados

Entre los principales logros del Primer Informe de Resultados de Chepe Guerrero destacan los siguientes rubros: Corregidora se mantiene entre los cinco municipios con mayor calidad de vida del país, se fortalecieron programas de movilidad gratuita, seguridad ciudadana y combate al hambre, inversión por 249 millones de pesos en seguridad pública y 186 millones en programas sociales y consolidación de iniciativas innovadoras como Cocina Móvil y Pirámides Cerca de Ti.

Seguridad

Seguridad: inversión histórica y nuevo modelo de justicia

• 249.6 millones de pesos invertidos en seguridad.

• Incorporación de 64 nuevas unidades vehiculares y más de 1,200 operativos estratégicos.

• Implementación del Modelo de las Tres Justicias (Penal, Cívica y Cotidiana), que ha beneficiado a 122 mil personas.

• Creación de la Unidad Cinotáctica, con 14 binomios caninos entrenados.

• Instalación de la primera base de Protección Civil en el municipio de Corregidora.

• Vecino Vigilante: 198 comités en 76 colonias, con impacto en más de 200 mil habitantes.

Programas sociales: Hambre Cero y Cocina Móvil

• Cocina Móvil distribuyó 55 mil raciones de comida bala nceada a más de 11 mil personas de todas las colonias y comunidades.

• 6,769 despensas entregadas a 1,451 familias.

• Huertos familiares y escolares para fomentar el auto abasto .

Educación y Becas

• Más de 9,200 estudiantes be neficiados con becas Educación A Paso Firme.

• Inversión histórica de 11.6 millones de pesos en becas .

• Modernización tecnológica en escuelas con proyectores, computadoras y tabletas.

• Impulso a actividades deportivas, culturales y talleres en bibliotecas y centros comunitarios.

Inclusión y apoyos a grupos vulnerables

• 627 personas con discapacidad reciben apoyo económico directo a través del programa Camino a la Dignidad.

• Equinoterapia gratuita para 161 niñas, niños y jóvenes con discapacidad.

• Atención integral a 1,756 adultos mayores en la Casa de los Abuelos.

• 885 terapias psicológicas para niñas, niños y adolescentes víctimas de violencia.

Igualdad de género y apoyo a mujeres

• Más de 4,200 asesorías jurídicas y 2,400 atenciones psicológicas a mujeres víctimas de violencia.

• Campañas de prevención del cáncer de mama con más de 300 mastografías realizadas.

• Estrategias de capacitación en perspectiva de género para funcionarios municipales.

• Certificación CONAPRED en “No Incumplimiento” por igualdad laboral y no discriminación.

Juventud y desarrollo comunitario

• 58 talleres preventivos que alcanzaron a más de 5 mil jóvenes.

• Feria del Empleo Juvenil con la participación de 25 empresas.

• Programa Ruido Joven con talleres de inteligencia artificial, skate, fotografía y gastronomía, con más de 2,500 participantes.

• Feria del Emprendimiento Juvenil y vinculación con empresas como SIEMENS.

Cultura y deporte

• Más de 22 mil ciudadanos participaron en actividades culturales en museos y centros comunitarios.

• 160 eventos culturales realizados, incluidos cine comunitario, festivales y presentaciones artísticas.

• 11 academias deportivas gratuitas con más de 700 alumnos.

• Creación de la Primera Copa Corregidora, con más de 650 participantes.

• Impulso al deporte adaptado, incluyendo el 1º Festival del Deporte Adaptado.

Salud preventiva y acceso a servicios

• 8 Casas de Salud M unicipales acercan atención médica a comunidades.

• Las J ornada s Mente, Cuerpo y Ambiente Sano benefició a 1,500 personas con servicios integrales.

• Se realizaron 43 campañas y talleres de salud, con más de 5,800 beneficiarios.