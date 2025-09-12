Shark Tank México: Creators – la nueva versión con influencers

Shark Tank México ha lanzado un nuevo spin-off llamado “Shark Tank México: Creators”, diseñado para conectar con audiencias jóvenes. Este nuevo formato se transmitirá exclusivamente en el canal de YouTube de Shark Tank México a partir del 6 de octubre de 2025. En lugar de empresarios tradicionales, los emprendedores serán creadores de contenido y youtubers que presentarán proyectos digitales. Los “sharks” también serán figuras influyentes del mundo digital, como Oso Trava, Ricardo Pérez y Slobotzky de La Cotorrisa, Lety Sahagún y Robegrill.

El Tanque se Vuelve Digital: Shark Tank le Apuesta a los Influencers

“Estoy fuera”. La frase, inmortalizada por Arturo Elías Ayub, se convirtió en un meme y en el símbolo de una era para Shark Tank México. El programa, que nos enseñó a hablar de proyecciones financieras y márgenes de ganancia, se convirtió en un fenómeno televisivo. Pero los tiempos cambian, y la audiencia que antes se sentaba frente al televisor, ahora vive en YouTube.

Conscientes de este cambio generacional, Sony Pictures Entertainment ha decidido hacer la jugada más audaz en la historia del formato: llevar el tanque a donde está la acción. Han creado “Shark Tank México: Creators“, un spin-off diseñado desde cero para el mundo digital, con nuevos tiburones, nuevos emprendedores y una nueva plataforma. Olvídense de los empresarios de traje; ahora, los que se sentarán frente a los tiburones serán influencers y creadores de contenido.

¿De qué va “Shark Tank México: Creators”?

Este no es el Shark Tank de tu papá. La esencia se mantiene —emprendedores buscando inversión—, pero el enfoque es completamente nuevo.

La Plataforma: La serie, que constará de tres episodios en su primera temporada, se transmitirá de forma semanal y gratuita en el canal oficial de YouTube de Shark Tank México , comenzando el 6 de octubre de 2025 .

Los Emprendedores: Los que entrarán al tanque no serán inventores de productos físicos, sino youtubers, tiktokers e influencers . Presentarán proyectos enfocados en la “economía de creadores”: ideas para mejorar su contenido, crear nuevas marcas, generar ingresos o escalar su impacto social.

El Premio: A diferencia del formato original, aquí no se negocian porcentajes de la empresa. En cada episodio, tres creadores competirán, y solo uno será el ganador, llevándose un premio de 25,000 dólares y una cámara profesional Sony ZV-E1 para impulsar su proyecto.

La idea es reconocer que los creadores de contenido no son solo personalidades de internet; son emprendedores que han construido marcas, audiencias y negocios rentables.

Los Nuevos Tiburones: Un Panel de Estrellas Digitales

Para juzgar a los emprendedores digitales, se necesitaba un panel de tiburones que entendieran su mundo. Y el elenco elegido es un “quién es quién” del internet mexicano.

El Conductor: Moris Dieck , el popular coach financiero, será el encargado de llevar las riendas del programa.

El Shark Principal: Oso Trava , quien ya es un tiburón en el formato original, actuará como el representante del “tanque” en los tres episodios.

Los Tiburones Invitados: Un panel rotativo de influencers de primer nivel: Ricardo Pérez y Slobotzky: Los genios detrás de “La Cotorrisa” , el podcast de comedia más exitoso de México. Lety Sahagún: Co-creadora del influyente podcast de bienestar y desarrollo personal “Se Regalan Dudas” . Robegrill: El rey de la parrilla en TikTok e Instagram, un fenómeno de la gastronomía digital. Rafa Polinesio: Uno de los youtubers más grandes del mundo, miembro del icónico trío de “Los Polinesios”



Los Primeros Valientes: ¿Quiénes Entrarán al Tanque?

Contará con la participación de algunos de los creadores más reconocidos de México y Latinoamérica.

Episodio 1 (“Conectar con valor”): Palomares Magic (14.8M de suscriptores): El mago que ha conquistado YouTube con sus increíbles trucos Mariana Palacios (7.09M): Conocida por sus videos de comedia y estilo de vida. La Ruta de la Garnacha (2.3M): El foodie que nos ha llevado a los mejores puestos de comida callejera.

Episodio 2 (“Caminar tu propia historia”): Un Tal Fredo (3.09M): Famoso por su podcast “Hablemos de Tal”, donde entrevista a influencers sobre sus historias más personales. Daniela Lipert (1.25M): Creadora de contenido de moda y belleza. Lily García (3.08M): Conocida por sus videos de comedia y sketches.



Episodio 3 (“Ideas que nutren el mañana”): Chef en Proceso (3.06M): Uno de los canales de cocina más populares de México EnchufeTV (28.1M): El legendario canal de sketches de comedia de Ecuador. Lupita Villalobos (559K): Influencer de estilo de vida y empoderamiento.



¿Por qué Shark Tank se va a YouTube? La Estrategia detrás del Cambio

Este movimiento es una jugada estratégica muy inteligente por parte de Sony.

Reconectar con la Audiencia Joven: El público original de Shark Tank ha crecido. Para capturar a las nuevas generaciones (Gen Z y Alpha), que consumen contenido casi exclusivamente en plataformas como YouTube y TikTok , necesitaban hablar su idioma y estar donde ellos están. Capitalizar la “Economía de Creadores”: El mundo de los influencers ha dejado de ser un hobby para convertirse en una industria multimillonaria. Shark Tank México: Creators” reconoce este ecosistema y lo legitima como un espacio de emprendimiento serio. Como dijo Luis Sabal de Sony, “colaborar con ellos es una inversión estratégica con gran potencial de crecimiento. Un Formato más Ágil y Viral: Los momentos más memorables de Shark Tank siempre se han hecho virales en internet. Al lanzar el programa directamente en YouTube, facilitan este proceso, creando un formato que está diseñado para ser compartido, comentado y convertido en memes.

El Futuro del Emprendimiento es Digital

“Shark Tank México: Creators” es mucho más que un simple spin-off. Es un reflejo de cómo ha cambiado el concepto de “emprendimiento” en la última década. Es el reconocimiento de que una idea, una cámara y una buena conexión a internet pueden ser los cimientos de un negocio tan sólido como cualquier empresa tradicional.

Al fusionar el entretenimiento digital con el ecosistema empresarial, el programa no solo busca descubrir al próximo gran creador, sino también inspirar a una nueva generación de jóvenes a convertir sus pasiones en proyectos rentables.

La cita es el 6 de octubre en YouTube. El tanque se ha renovado, los tiburones han cambiado y el juego está a punto de comenzar. Y esta vez, la pregunta no será si estás dentro o fuera, sino si tienes suficientes suscriptores para entrar.

