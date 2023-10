Ponmi de The Amazing Digital Circus en boca del mundo digital

El personaje Ponmi de The Amazing Digital Circus se ha convertido en un fenómeno viral, inspirando a numerosos artistas que le rinden homenaje a través de fan arts. Desde su debut en el piloto de la serie el 13 de octubre de 2023, Ponmi ha ganado una creciente popularidad. Aunque su apariencia puede engañar, Ponmi es en realidad un ser humano atrapado en un mundo digital gobernado por una Inteligencia Artificial llamada Caine, después de ponerse un casco de Realidad Virtual junto con otros individuos.

En la versión en inglés, la voz de Ponmi es interpretada por Lizzie Freeman, mientras que en la versión en español latino, es Noelia Lestani quien le da vida. Ponmi es un personaje tímido y sensible, con una personalidad ligeramente paranoica. Nadie conoce su apariencia real, pero su modelo en 3D se caracteriza por tener una cabeza grande y extremidades pequeñas y delgadas. Su piel es de tono claro, lo que hace que su maquillaje de payaso resalte de manera inusual.

Unos ojazos

Ponmi también atrae la atención en The Amazing Digital Circus debido a las peculiares pupilas de sus ojos, que en ocasiones adquieren la apariencia de un rehilete rojo y azul. Su atuendo combina elementos tanto de un payaso como de un bufón, lo que se refleja en los numerosos fan arts que circulan en Internet y las redes sociales, como Twitter.

Incluso Zilverk se unió al rollo

Es importante señalar que la mayoría de los diseños de este personaje se adhieren a su apariencia en la serie animada. Sin embargo, no ha tardado en surgir contenido NSFW (No seguro para el trabajo) y no apto para menores, como es común cuando algo se vuelve popular en línea.

¿Qué significa Ponmi?