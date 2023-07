Only Up, el juego que le esta dando la vuelta al mundo

Si gustas de estresarte y como el ave fénix, caer desde los mas alto y levantarte una y otra vez, Only Up es el juego indicado para ti.

“Only Up!” ha surgido como uno de los videojuegos más destacados en el ámbito de los streamers. Creado por el estudio poco conocido SCKR Games, este juego ha experimentado un crecimiento asombroso desde su lanzamiento en la plataforma Steam hace alrededor de dos meses.

Aunque por el alto nivel de precisión y una pisca de stress, los usuarios de Only Up, han golpeado, aventado y hasta volteado por completo su SetUp.

Entre personalidades de Twitch como TheGrefg, Ibai, Rivers, El Mariana, entre otros, podemos encontrar divertidos enojos y una combinación extraña entre diversión y buen humor.

¿De que va?

En “Only Up!”, los jugadores se sumergen en una experiencia de escalada única y adictiva. El objetivo es llegar lo más alto posible en cada nivel, superando plataformas en constante movimiento, trampas mortales y enfrentando desafiantes acertijos. A medida que avanzas, la dificultad aumenta, poniendo a prueba tus habilidades y reflejos.

Armonía visual

El estilo artístico de “Only Up!” es una de sus características más destacadas. Con un diseño de arte en 2D encantador y colorido, el juego crea un ambiente animado y atractivo. Los escenarios únicos y los personajes adorables hacen que la experiencia de juego sea visualmente agradable y divertida.

Para muchos es muy difícil llegar a ciertas partes del juego, pero incluso ya existen speedruns de tiempos mínimos que cada día mejoran y compiten para ser los mejores tiempos del mundo.

Los enojos, las risas y la desesperación no falta en este gran juego, referencias a otros juegos, plataformas digitales, religión y mucho mas, es lo que podrás encontrar en el fascinante Only Up.

¿Tu ya lo jugaste?, ¿Qué te pareció?.