La secuela de Red Social ya está en marcha: Todo lo que sabemos

La secuela de “Red Social” está en marcha. Aaron Sorkin, el genio que escribió la primera, no solo vuelve al guion, sino que se pone también en la silla de director. Y no, no van a contarnos qué pasó con los amigos que se pelearon. La cosa va mucho más en serio: la trama se va a meter de lleno en el escándalo de los “Facebook Files”, los papeles que sacaron a la luz toda la porquería que se cocinaba dentro de la empresa de Zuckerberg.

“No llegas a 500 millones de amigos sin ganarte algunos enemigos”. ¿Recuerdas esa frase? Esa línea de “Red Social” (2010) lo resumió todo a la perfección: el subidón brutal y lleno de conflictos de Facebook. La película de David Fincher, con ese guionazo de Aaron Sorkin, no solo capturó el espíritu de una época, sino que nos contó sin adornos cómo nació la red que nos cambiaría la vida. Quince años después, la historia, lejos de acabarse, se ha puesto mucho más interesante.

Si la primera película fue la historia de cómo se creó el monstruo, esta segunda parte va sobre las consecuencias de haberlo soltado por el mundo. Y para contar esto, Aaron Sorkin no solo regresa como guionista; esta vez toma el control total como director, listo para bucear en la época más turbia y complicada de la compañía de Mark Zuckerberg.

La Trama: De los Dormitorios de Harvard a los Pasillos del Congreso

Olvídate de las peleas de universitarios. La secuela de “Red Social” juega en otra liga. Según ha adelantado Deadline, la película, que producirá Sony, parte de un material explosivo: los “Facebook Files”.

¿Y qué narices son los “Facebook Files”?

En septiembre de 2021, The Wall Street Journal soltó una bomba: una serie de artículos demoledores basados en miles de documentos internos de Facebook. ¿De dónde salieron? Fueron unos papeles que una ex-empleada valiente, Frances Haugen, filtró a la prensa. La mujer decidió tirar de la manta y sacar a la luz las prácticas, digamos, poco éticas que se manejaban dentro de la empresa.

Las revelaciones fueron un escándalo mayúsculo que acabó con directivos dando explicaciones en el Congreso de Estados Unidos. Los informes contaban cosas como:

Sabían que hacían daño: Facebook era consciente de que Instagram era tóxico para las adolescentes, pero prefirieron mirar para otro lado.

Famosos con bula: Tenían una lista VIP para que políticos y celebridades pudieran saltarse las normas.

El algoritmo del odio: Cambiaron el algoritmo para fomentar la interacción, pero lo que consiguieron fue dar alas a las noticias falsas y a la crispación.

Sorkin usará todo este material para contar cómo Facebook (o Meta, como se llama ahora) pasó de ser un sitio para encontrar a tus amigos a una máquina de polarizar y erosionar democracias.

El Detonante: El Asalto al Capitolio

Aunque la idea de una secuela llevaba años dando vueltas, hubo un día que lo cambió todo para Sorkin y le convenció de que tenía que hacerla: el asalto al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021.

Pero ojo, Sorkin ha dejado claro que no será “una película sobre el 6 de enero”. Más bien, usará ese día como el clímax perfecto y aterrador para mostrar el poder descontrolado de la plataforma. La película se va a centrar en cómo Facebook sirvió de altavoz y herramienta de organización para el movimiento que acabó asaltando el Capitolio. Es el ejemplo perfecto para hablar de la responsabilidad (o la falta de ella) de estos gigantes tecnológicos.

El Equipo Creativo: Aaron Sorkin al Mando Total

Y si alguien puede con este paquete, es Sorkin. El tipo no solo se llevó un Oscar por el guion de la primera, sino que su estilo de diálogos, rápidos como una ametralladora, le viene a esta historia como anillo al dedo.

Además, no es ningún novato en la dirección. El tío ha demostrado que sabe lo que hace con peliculones como “Apuesta Maestra” (2017), el drama judicial que te deja sin aliento “El juicio de los 7 de Chicago” (2020), y la biografía “Being the Ricardos” (2021). Con Sorkin al mando de todo, podemos esperar una película con su sello personal, un ritmo brutal y una buena dosis de reflexión moral.

El reparto: ¿Volverán Jesse Eisenberg y Andrew Garfield?

Aquí es donde a muchos se les va a romper el corazón, pero seamos realistas: es casi imposible que volvamos a ver al reparto original.

Tanto Jesse Eisenberg (Mark Zuckerberg) como Andrew Garfield (Eduardo Saverin) han dicho por activa y por pasiva que ellos ya pasaron página. Sienten que la historia de sus personajes ya se contó y no le ven sentido a volver.

Esta es una nueva era, y necesita nuevas caras. La historia ahora va sobre gente como la denunciante Frances Haugen y los políticos y directivos metidos en el fango. Sorkin tendrá que buscar un nuevo elenco que esté a la altura del reto. Encontrar a los actores adecuados será, sin duda, uno de los primeros y más importantes pasos del proyecto.

¿Y por qué ahora? La Necesidad de esta Secuela

Piensa en ello. La primera película salió en 2010, cuando Facebook todavía nos parecía hasta guay. Hoy, el panorama es otro. Vivimos rodeados de “fake news”, polarización, y debates sobre si las redes sociales nos están friendo el cerebro.

Una secuela de “Red Social” no es solo oportuna, es necesaria. Es la oportunidad de hacer una radiografía de la última década, de cómo la tecnología que iba a unirnos nos ha acabado partiendo en dos. Es una historia que toca las teclas de lo que nos preocupa hoy en día.

La Crónica de una Era de Descontento Digital

Que se confirme el regreso al universo de “Red Social” es una de las mejores noticias para el cine en mucho tiempo. La primera fue un bombazo, un éxito de taquilla y de crítica que se llevó premios a puñados.

Ahora, con Aaron Sorkin al timón, esta secuela tiene toda la pinta de ser aún más afilada y necesaria. No será solo una peli sobre una empresa, sino un espejo de nuestros tiempos. La conversación que empezó “Red Social” en 2010 está a punto de volver, y promete ser más intensa que nunca.

Mantente informado sobre todo lo relevante en Alternativo Mx.

Mantente informado también de otros temas en Noticias Gobierno.