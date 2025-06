Tom y Jerry: La Brújula Prohibida: Todo sobre su nueva película

Prepárense, porque Tom y Jerry vuelven al cine con una película que no se parece a nada que hayamos visto. Se llama “Tom y Jerry: La Brújula Prohibida” y es una producción a medio camino entre China y Estados Unidos. La cosa va de que, en una de sus persecuciones, acaban por accidente en la antigua China gracias a una brújula mágica. Y sí, es la primera vez que los veremos animados completamente en 3D por ordenador. Llegará a China en agosto de 2025, y si hay suerte, la tendremos por aquí a finales de año.

Hay nombres que te transportan directamente a la infancia, a esas tardes de risas tirado en el sofá. Tom y Jerry es uno de ellos. Llevan 85 años regalándonos persecuciones de locura y un caos que, de alguna forma, nos encantaba. Ahora, para celebrar ese aniversario tan bestia, el gato y el ratón más famosos se meten en su aventura más rara y revolucionaria hasta la fecha: “Tom y Jerry: La Brújula Prohibida”.

Pero ojo, que esta no es la típica caricatura de toda la vida. En un giro que nadie se esperaba, esta nueva película es una colaboración entre Warner Bros. y la industria del cine chino. Eso se traduce en una mirada nueva, una estética diferente y una historia que los saca de la casa para mandarlos a un sitio que ni se imaginan. ¿Un viaje en el tiempo a la antigua China? Pues sí.

Una Alianza que Nadie Vio Venir: China y Hollywood, Juntos

Lo que primero te hace arquear una ceja con “La Brújula Prohibida” es de dónde sale. A diferencia de otros refritos nostálgicos, este proyecto no se ha cocinado en los estudios de siempre, sino que es una colaboración entre Warner Bros. y el gigante chino China Film Co., Ltd.

El que está al mando es Gang Zhang, un director chino conocido en su tierra por pelis como One Night in Dongguan y Painted Skin. Y aunque por aquí su nombre no nos suene de nada, esta podría ser su oportunidad de oro para darse a conocer en todo el mundo.

¿De qué Va la Película? Un Viaje de Locos en el Tiempo

La sinopsis oficial ya nos adelanta que aquí Tom y Jerry se toparán con “bulliciosos mercados antiguos e incluso se verán envueltos en una batalla épica contra una fuerza misteriosa.”

Todo arranca, cómo no, con una de sus clásicas persecuciones. En medio del jaleo dentro de un museo, tocan sin querer una brújula mágica. Y de repente, ¡zas! Acaban en un lugar que no conocen de nada, que por lo que se ve en el tráiler, es la antigua China.

Atrapados y sin idea de cómo volver, al gato y al ratón no les quedará otra que firmar una tregua para encontrar el camino a casa. Y por el camino, claro, se meterán en un lío mucho más gordo que sus típicas peleas.

Una Revolución Visual: El Salto al 3D

Aquí viene el cambio que a más de un fan de la vieja escuela le va a hacer arquear una ceja: el estilo de animación. “La Brújula Prohibida” es la primera película de la saga hecha enteramente por ordenador.

Desde que nacieron en 1940, Tom y Jerry han sido el símbolo de la animación 2D, con esa fluidez, esas exageraciones y el encanto de lo hecho a mano. El salto al 3D es una apuesta arriesgada, pero también una forma de conectar con los chavales de ahora, que han crecido con Pixar y DreamWorks.

El primer tráiler ya nos ha dejado ver un poco cómo lucirá este nuevo mundo. La animación intenta respetar la esencia de siempre, con sus gestos y movimientos, pero metiéndolos en escenarios 3D llenos de detalles. El reto será que no se pierda esa “alma” de la caricatura y que no parezca un producto sin más.

Celebrando un Legado: 85 Años Dándose Guerra

Y es que esta peli no llega en un año cualquiera. Coincide con el 85 aniversario desde que vimos por primera vez a este par. Fue allá por 1940 cuando los genios de William Hanna y Joseph Barbera crearon para MGM un corto llamado “Puss Gets the Boot”. Ahí, un gato llamado Jasper y un ratón sin nombre sentaron las bases de todo.

Lo que vino después es historia: un montón de premios Oscar y su salto a ser íconos mundiales. Esta nueva película es un homenaje a todo eso, una forma de decir que, 85 años después, la fórmula del gato persiguiendo al ratón sigue funcionando.

¿Y Cuándo la Podremos Ver en el Cine?

Por ahora, la película se ha dejado ver solo en un festival de cine en Shanghái.

En China la tienen el 9 de agosto de 2025.

Para México y Latinoamérica, todavía no hay nada fijo, pero siendo una producción de Warner, lo normal es que llegue a todo el mundo. Si todo va según lo previsto, podríamos tenerla en cines para finales de 2025 o principios de 2026.

Nos tocará estar atentos a lo que diga Warner para saber la fecha exacta.

Un Clásico Reinventado para los Nuevos Tiempos

La verdad es que este proyecto demuestra que un clásico se puede tocar y reinventar sin traicionarlo. La mezcla de Hollywood con China, el salto al 3D y una historia de viajes en el tiempo son ingredientes que suenan a una película fresca, visualmente potente y, sobre todo, muy divertida.

Para los que crecimos con ellos, será una oportunidad de ver a nuestros personajes de una forma completamente nueva. Para los nuevos críos, será la puerta de entrada al mundo de Tom y Jerry. A sus 85 años, este par demuestra que siguen teniendo cuerda para rato y que su capacidad para hacernos reír no tiene fecha de caducidad.

Mantente informado sobre todo lo relevante en Alternativo Mx.

Mantente informado también de otros temas en Noticias Gobierno.