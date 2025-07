Calendario 2025: ¿cuántos días de vacaciones te tocan según la nueva ley?

Con la llegada del calendario 2025, la pregunta clave para todo trabajador en México es una: ¿cuántos días de descanso me corresponden? Gracias a la transformadora reforma conocida como la Ley de “Vacaciones Dignas”, que está plenamente vigente, la respuesta es más alentadora que nunca. Olvídate de los antiguos 6 días; ahora, desde tu primer año de trabajo, tienes derecho a un mínimo de 12 días de vacaciones pagadas. Este número no es fijo, sino que aumenta progresivamente dos días por cada año que cumplas en tu empresa, hasta llegar a los 20 días. A partir de ahí, los incrementos continúan en bloques de cinco años. Esta guía definitiva te explicará a fondo la tabla de antigüedad, cómo se calcula tu prima vacacional y las estrategias para combinar tus días con los puentes oficiales, dándote el poder de planificar y exigir el descanso que mereces.

El gran salto: De la precariedad al descanso digno

Para entender el valor de la ley actual, es fundamental mirar al pasado. Durante más de 50 años, la Ley Federal del Trabajo en México contemplaba un periodo vacacional inicial de solo 6 días. Esta cifra nos colocaba en la cola de América Latina y del mundo en materia de derechos laborales, promoviendo una cultura de agotamiento y “presentismo” donde el descanso era visto como un lujo y no como una necesidad para la salud y la productividad.

La reforma, que entró en vigor el 1 de enero de 2023, fue un cambio de paradigma. Duplicar el mínimo a 12 días fue una declaración contundente: el bienestar del trabajador importa. Este cambio no solo alinea a México con estándares internacionales, sino que reconoce científicamente que el descanso adecuado combate el estrés, reduce el riesgo de burnout, fomenta la creatividad y fortalece la lealtad de los empleados. Las “Vacaciones Dignas” no son solo más días libres, son una inversión en capital humano.

La tabla de vacaciones, calendario 2025: El mapa de tu descanso

La estructura progresiva de la ley premia la antigüedad y la permanencia. Es simple: a más tiempo en tu trabajo, más días de descanso ganas. Aquí tienes la tabla oficial que regirá tus vacaciones en 2025 para que sepas exactamente qué esperar.

Años Cumplidos de Antigüedad Días de Vacaciones por Ley 1 año 12 días 2 años 14 días 3 años 16 días 4 años 18 días 5 años 20 días De 6 a 10 años 22 días De 11 a 15 años 24 días De 16 a 20 años 26 días De 21 a 25 años 28 días De 26 a 30 años 30 días

¿Cómo debo tomar mis días? La regla del periodo continuo, calendario 2025

La flexibilidad es otra de las grandes victorias de esta ley. Ya no estás obligado a tomar todos tus días de un solo golpe. La ley estipula que, de tu total de días, tienes el derecho a disfrutar de un periodo de al menos doce días de forma continua, si así lo deseas. Esto te permite planificar un viaje largo o una desconexión total. Los días restantes, si los tienes, pueden ser fraccionados y distribuidos a lo largo del año, previo acuerdo con tu empleador. Esta modalidad es ideal para aprovechar puentes largos o para atender necesidades personales sin agotar todo tu periodo vacacional.

Ejemplo práctico: Si tienes 18 días de vacaciones (por 4 años de antigüedad), puedes tomar 12 días seguidos en verano y guardar los 6 días restantes. Podrías usar 3 días para un puente en noviembre y otros 3 para extender tus fiestas de fin de año.

La prima vacacional: El dinero extra que te corresponde por ley

Tus vacaciones no solo son días de descanso, también vienen con una prestación económica obligatoria: la prima vacacional. Este es un pago adicional que tu empleador debe darte y que, por ley, no puede ser inferior al 25% del salario correspondiente a los días de vacaciones que disfrutes. Su propósito es darte un apoyo económico para que realmente puedas costear actividades de ocio y esparcimiento durante tu descanso.

Cálculo rápido de tu prima vacacional

No necesitas ser un experto en finanzas para calcularla. El proceso es directo:

Determina tu salario diario: Divide tu sueldo mensual bruto entre 30. Por ejemplo, si ganas $20,000 al mes, tu salario diario es de $666.66. Calcula el monto total de tus vacaciones: Multiplica tu salario diario por el número de días de vacaciones que te tocan. Siguiendo el ejemplo, para 12 días: $666.66 x 12 = $8,000. Obtén el 25%: Multiplica ese monto por 0.25. En este caso: $8,000 x 0.25 = $2,000.

Esa cantidad ($2,000 en el ejemplo) es tu prima vacacional, la cual debes recibir junto con tu salario antes de irte a descansar.

Estrategia de descanso: Combina tus vacaciones con los puentes de 2025

Ser estratégico te permitirá maximizar tu tiempo libre. El calendario 2025 trae consigo varios días festivos oficiales que puedes usar a tu favor. Aquí están los días de descanso obligatorio para que empieces a planificar:

Miércoles 1 de enero (Año Nuevo).

(Año Nuevo). Lunes 3 de febrero (en conmemoración del 5 de febrero, Día de la Constitución).

(en conmemoración del 5 de febrero, Día de la Constitución). Lunes 17 de marzo (en conmemoración del 21 de marzo, Natalicio de Benito Juárez).

(en conmemoración del 21 de marzo, Natalicio de Benito Juárez). Jueves 1 de mayo (Día del Trabajo).

(Día del Trabajo). Martes 16 de septiembre (Día de la Independencia).

(Día de la Independencia). Martes 1 de octubre (un nuevo feriado cada seis años por la Transmisión del Poder Ejecutivo).

(un nuevo feriado cada seis años por la Transmisión del Poder Ejecutivo). Lunes 17 de noviembre (en conmemoración del 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana).

(en conmemoración del 20 de noviembre, Día de la Revolución Mexicana). Jueves 25 de diciembre (Navidad).

Tomando un par de días de vacaciones alrededor de estas fechas, puedes convertir un simple día festivo en un largo y revitalizante fin de semana.

¿Qué hacer si no me quieren dar mis vacaciones?

Tu derecho a las vacaciones es irrenunciable. Si tu empleador se niega a otorgártelas, te presiona para no tomarlas o no respeta la cantidad de días que te corresponden, estás protegido por la ley. El primer paso es intentar un diálogo con Recursos Humanos, presentando la información de la ley. Si esto no funciona, puedes buscar asesoría gratuita en la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (PROFEDET). Ellos pueden mediar con tu empresa o, en casos extremos, ayudarte a presentar una queja formal. No tengas miedo de exigir lo que por derecho es tuyo.

Ahora, con esta información en tus manos, el poder de planificar está de tu lado. Revisa tu antigüedad, consulta la tabla y empieza a soñar con ese merecido descanso. Ya sea un viaje a la playa, una aventura en la montaña o simplemente disfrutar de la paz de tu hogar, tus vacaciones son el tiempo sagrado para recargarte. Organízate, comunícate con tu empleador y prepárate para disfrutar de cada uno de los días que te has ganado con tu trabajo y dedicación a lo largo del año.