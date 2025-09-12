Caldo de huesos: Sergio Basáñez triunfa en Shark Tank México 2025

El actor Sergio Basáñez, famoso por sus papeles en telenovelas de principios de los 2000, ha sorprendido al público con su faceta de emprendedor. Su negocio de caldo de huesos de res, conocido como Baak Bone Broth, promete beneficios para la digestión, articulaciones, piel y control de peso. Esta iniciativa captó la atención de los espectadores durante el primer capítulo de la décima temporada de Shark Tank México 2025.

La propuesta de Sergio Basáñez ante los tiburones

Basañez acudió al programa acompañado de su socio Luis para presentar su proyecto. Baak Bone Broth ofrece caldos de res y pollo, tanto para personas como para mascotas. Lo que comenzó como un emprendimiento pequeño en las calles, ahora busca consolidarse como una empresa de alcance internacional. Durante su presentación, el actor destacó que su producto ya está disponible en varias cadenas de autoservicio en México. Además, explicó que su objetivo es expandirse al mercado estadounidense. Para lograrlo, solicitó 8 millones de pesos a cambio del 5% de participación en la empresa, valorando el negocio en 160 millones de pesos.

Momentos memorables en Shark Tank México

Uno de los momentos más divertidos y comentados fue cuando Karla Berman, hija de Shanik Berman, preguntó hasta dónde estaba dispuesto a llegar por su empresa. Con sentido del humor, Basáñez respondió:

“¡Estoy dispuesto a encuerarme!”, provocando risas entre los inversionistas y la audiencia.

Simon Cohen mostró interés inicial en la propuesta, pero se sintió fuera de lugar con la cifra solicitada. Ante esta situación, Karla Berman ofreció una alternativa: 2 millones de pesos por el 5% y los otros 6 millones en forma de préstamo. La oferta fue aceptada por Basáñez y su equipo, cerrando un trato que permitirá al proyecto seguir creciendo.

Beneficios y planes futuros de Baak Bone Broth y caldo de huesos Sergio Basáñez

Gracias a la inversión, la empresa podrá adquirir maquinaria especializada que aumentará la producción y facilitará la exportación a Estados Unidos. Esto consolida a Baak Bone Broth como una marca competitiva en el mercado de alimentos saludables y suplementos naturales. El caldo de huesos Sergio Basáñez no solo se enfoca en el sabor, sino también en los beneficios para la salud. Rico en colágeno, minerales y aminoácidos, ayuda a mejorar la digestión, fortalecer articulaciones y cuidar la piel. Además, se posiciona como una opción nutritiva para quienes buscan mantener un estilo de vida saludable.

Caldo de huesos Sergio Basáñez

El caso de Sergio Basáñez demuestra cómo la pasión, la creatividad y la visión empresarial pueden transformar un pequeño negocio en un emprendimiento internacional. La combinación de su experiencia en medios y su compromiso con la calidad del producto ha generado confianza tanto en consumidores como en inversionistas. Su participación en Shark Tank México 2025 evidencia que los proyectos bien estructurados, con productos innovadores y beneficios claros, pueden atraer inversiones significativas y oportunidades de expansión global.