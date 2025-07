Aguinaldo podría pasar de 15 a 30 días de salario este año en México

Cuando Karina Hernández, una trabajadora administrativa en una escuela pública del Estado de México, piensa en el aguinaldo, lo primero que le viene a la mente no son regalos ni cenas navideñas.

Piensa en pagar deudas, comprar útiles escolares que no alcanzó en agosto, arreglar la lavadora que lleva meses fallando. “El aguinaldo no me alcanza para lujos. Es un salvavidas”, dice.

Por eso, como millones de trabajadores en México, Karina recibió con ilusión la noticia de una nueva propuesta en el Congreso que busca modificar la Ley Federal del Trabajo para duplicar la prestación del aguinaldo: de 15 a 30 días de salario.

Una propuesta con sentido social

La iniciativa, presentada por diputados de distintas bancadas, plantea que el aguinaldo —una prestación obligatoria para todos los trabajadores— pase de ser equivalente a 15 días de salario mínimo a un mes completo.

Esto colocaría a México en un nivel más competitivo frente a países de América Latina como Brasil, Argentina y Colombia, donde las prestaciones decembrinas suelen ser más generosas.

“La propuesta parte de una realidad innegable: el aguinaldo actual ya no alcanza”, explicó la diputada Alejandra Gutiérrez, una de las impulsoras del proyecto. “El poder adquisitivo ha caído, y los trabajadores merecen cerrar el año con un ingreso que refleje el valor de su esfuerzo”.

Más que un bono: una herramienta de supervivencia

Para muchos, el aguinaldo no representa un “extra”, sino parte fundamental del ingreso anual. Se utiliza para cubrir necesidades básicas, saldar deudas acumuladas o enfrentar imprevistos de salud y vivienda.

“Con lo que gano apenas sobrevivo. El aguinaldo me ayuda a salir del hoyo”, comparte Roberto Luna, repartidor de alimentos por aplicación. “Si fueran 30 días, hasta podría pensar en ahorrar un poco”.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 60% de los trabajadores formales en México destina su aguinaldo a necesidades básicas. Solo un 15% lo usa en consumo no esencial.

¿Y las empresas?

Uno de los principales puntos de discusión ha sido el posible impacto económico para las pequeñas y medianas empresas (Pymes). Voceros del sector empresarial han pedido que, de aprobarse, se establezca un periodo de transición y estímulos fiscales para amortiguar el incremento del gasto.

“Entendemos la necesidad de fortalecer el ingreso de los trabajadores, pero también se debe proteger el empleo. Si la carga es muy alta de golpe, muchas Pymes no van a poder con ella”, advirtió Raúl Zúñiga, presidente de la Asociación de Empresarios del Centro.

La iniciativa contempla precisamente un plazo de implementación gradual —de uno a tres años— y propone apoyo estatal para las microempresas más vulnerables.

Lo que sigue

El debate ya inició en comisiones y se prevé que en los próximos meses se someta a votación en el pleno. Aunque aún hay resistencias, la propuesta ha generado un amplio respaldo popular.

Para Karina, la trabajadora administrativa, el solo hecho de que se discuta ya es un avance. “Siempre se habla de subir los sueldos, pero nunca pasa. Ojalá esta vez sí. Sería un fin de año más digno para muchas familias”.

¿Sabías que…?

El aguinaldo en México es una prestación de ley desde 1970. Debe pagarse antes del 20 de diciembre y corresponde a un mínimo de 15 días de salario.