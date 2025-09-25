Consuelo Duval de joven canto en televisión a los 14 años

Hoy en día, Consuelo Duval es reconocida como una de las actrices, conductoras y comediantes más queridas en México. Sin embargo, antes de convertirse en una de las mujeres más influyentes en la farándula, tuvo un camino lleno de esfuerzo y dedicación. Un reciente video que circula en redes sociales nos recuerda los primeros pasos de Consuelo Duval joven, cuando con tan solo 14 años comenzó a abrirse camino en la televisión mexicana.

El video de Consuelo Duval cuando era adolescente

El material recuperado muestra a Consuelo Duval joven en una de sus primeras apariciones televisivas. Con un atuendo típico de la época y una sonrisa radiante, interpretó el tema “Vive” de Napoleón en el programa Canta Canta de Xe-Tu. La grabación se ha viralizado en plataformas digitales, sorprendiendo a los usuarios al ver la naturalidad y el carisma que la actriz transmitía incluso en su adolescencia. El momento refleja la chispa y el talento que más tarde la llevarían a consolidarse como una de las figuras más reconocidas del entretenimiento en México.

Su primera aparición en televisión

Aquel episodio data de 1986 y marcó un antes y un después en su carrera. Aunque entonces era una completa desconocida, poco después comenzó a integrarse en producciones como Yo compro esa mujer, Los parientes pobres y Te sigo amando. No obstante, la verdadera proyección de Consuelo Duval joven llegó años más tarde, en 1998, cuando se unió al elenco del programa Derbez en cuando. Su participación a lado de Eugenio Derbez fue el trampolín que la catapultó a la fama, dando paso a su participación en programas emblemáticos como La Hora Pico y La familia P. Luche, donde conquistó al público con su carisma y talento para la comedia.

Una carrera consolidada

Hoy, Consuelo Duval es un referente en la televisión mexicana. Además de su papel como conductora en Netas Divinas, ha participado en proyectos de teatro, cine y otros programas de gran audiencia, como ¿Quién es la máscara?. Su trayectoria demuestra que aquella niña de 14 años, emocionada frente a las cámaras, estaba destinada a brillar. La viralización de este video no solo despierta nostalgia, sino que también resalta el camino recorrido por una mujer que, desde sus inicios, mostró pasión y disciplina. Su historia inspira a nuevas generaciones a perseguir sus sueños con la misma entrega con la que Consuelo Duval joven comenzó su carrera.