¿Donde comprar chiles en nogada de 35 pesos en México?

Existen los chiles en nogada de 35 pesos, y son los más baratos de todo México. Los puedes encontrar en la ciudad de Puebla, en un famoso local llamado “Don Flor“. El bajo precio se debe a que su receta, inspirada en la original del siglo XIX, no lleva carne; el relleno es exclusivamente de frutas de temporada (durazno, manzana, pera y plátano macho), bañado en la tradicional nogada de nuez de Castilla y adornado con granada y perejil. El negocio, que tiene dos sucursales, busca ofrecer un platillo accesible para todos.

El Platillo Patriótico que Rompe la Barrera del Precio

Llega el final del verano y con él, el aroma a nuez de Castilla, a granada y a chile poblano tatemado inunda las cocinas de México. Es la temporada del chile en nogada, el platillo más elegante, barroco y patriótico de nuestra gastronomía. Una obra de arte culinaria que, con sus colores verde, blanco y rojo, nos recuerda la bandera y la historia de nuestra independencia.

Pero seamos honestos, disfrutar de este manjar a menudo se ha convertido en un lujo. Con precios que en muchos restaurantes superan fácilmente los 300, 400 o hasta 500 pesos por pieza, el chile en nogada se ha alejado del bolsillo de muchos mexicanos.

Pero, ¿y si te dijera que en la cuna de este platillo, en el corazón de Puebla, existe un lugar que desafía esta tendencia? Un lugar donde puedes probar un chile en nogada hecho con la receta tradicional por un precio que parece increíble: solo 35 pesos.

“Don Flor”: El Guardián del Chile en Nogada para el Pueblo

El lugar detrás de este “milagro” gastronómico se llama “Don Flor”. Lo que comenzó en 2004 como un pequeño negocio familiar con la misión de que nadie se quedara sin probar este platillo por falta de dinero, hoy es un fenómeno en Puebla, con dos sucursales y filas de comensales que vienen de todo el país.

Su fundador, Don Flor, inició este proyecto como una forma de apoyar la economía local, ofreciendo una versión del chile en nogada que fuera fiel a la tradición pero accesible para todas las familias.

El Secreto del Precio: ¿Cómo lo Logran?

La pregunta que todos se hacen es: ¿cómo es posible vender un platillo tan complejo a un precio tan bajo? El secreto está en el relleno.

La Receta Original (sin carne): El chile en nogada de 35 pesos de Don Flor se basa en lo que muchos historiadores consideran la receta original de las monjas agustinas: un relleno hecho exclusivamente de frutas . Utilizan una mezcla de durazno criollo, manzana panochera, pera lechera y plátano macho.

La Nogada y la Decoración Tradicional: A pesar del bajo costo , no escatiman en lo esencial. El chile va capeado, bañado en una generosa porción de nogada hecha con auténtica nuez de Castilla y adornado con granada y perejil.

Acuerdos con Proveedores Locales: El otro pilar de su modelo de negocio es su relación con los productores locales. Cada año, negocian la compra de frutas y nueces por mayoreo directamente del campo, eliminando intermediarios y asegurando precios justos y estables.

Para los Amantes de la Carne: Las Versiones “Gigantes”

Don Flor sabe que muchos ya no conciben un chile en nogada sin carne. Por eso, para satisfacer todos los gustos (y apetitos), también ha ampliado su menú con opciones más contundentes.

El Chile de Medio Kilo ($100 pesos): Una versión más grande, con medio kilo de relleno que ya incluye una mezcla de sirloin y arrachera.

El Chile Gigante ($295 pesos): Para los de buen diente. Un chile que pesa casi un kilo y medio, con un relleno de lomo de cerdo, sirloin y arrachera, además de todas las frutas.

La Historia del Chile en Nogada: Un Platillo Nacido para Celebrar

Para apreciar lo que hace Don Flor, vale la pena recordar la leyenda de este platillo.

La historia más famosa cuenta que fue creado en 1821 por las monjas agustinas del Convento de Santa Mónica en Puebla. El motivo era celebrar la firma de los Tratados de Córdoba y el santo de Agustín de Iturbide, quien visitaría la ciudad.

Las monjas, inspiradas en los colores de la bandera del Ejército Trigarante (verde, blanco y rojo), crearon un platillo que los representara.

Verde: El chile poblano y el perejil.

Blanco: La nogada de nuez de Castilla.

Rojo: Los granos de la granada.

Fue un acto de ingenio culinario y de patriotismo que dio como resultado el que hoy es considerado por muchos como el platillo nacional por excelencia.

¿Dónde Encontrar los Chiles en Nogada de 35 Pesos?

El negocio de Don Flor cuenta con dos sucursales en la ciudad de Puebla.

Sucursal Chulavista (la más nueva): Dirección: 3 Sur esquina con 33 Poniente, colonia Chulavista, local 126-D.

Horario: De 10:30 a 17:00 horas (o hasta que se acaben). Sucursal Las Hadas (la original): Dirección: 18 Poniente 2720-4, colonia Las Hadas.

Horario: De 9:00 a 19:00 horas.

Temporada: Los chiles en nogada de Don Flor están disponibles desde finales de junio hasta finales de septiembre.

Un Fenómeno en Redes Sociales

El bajo precio y el sabor auténtico han convertido a Don Flor en un fenómeno viral. Visitantes de todo el país, desde Monterrey hasta Acapulco, viajan a Puebla solo para probarlos. Influencers y youtubers de comida hacen reseñas que acumulan millones de vistas, y en redes sociales, buscar “chiles en nogada de 35 pesos” te lleva directamente a un mar de fotos y videos de gente disfrutando de este manjar económico.

La Democratización de un Tesoro Nacional

El caso de Don Flor es mucho más que una simple anécdota de comida barata. Es una historia de resiliencia (abrieron su segunda sucursal en plena pandemia), de visión de negocio y, sobre todo, de amor por la tradición.

En un mundo donde la alta cocina a menudo parece inalcanzable, Don Flor nos recuerda que los grandes platillos de nuestra historia le pertenecen al pueblo. Han logrado “democratizar” el chile en nogada, asegurando que cualquier persona, sin importar su presupuesto, pueda disfrutar de este símbolo de la identidad poblana y mexicana.

Así que si esta temporada andas por Puebla, no dudes en visitar a Don Flor. No sólo probarás uno de los chiles en nogada de 35 pesos más famosos de México, sino que también serás parte de una historia que demuestra que el buen sabor no tiene por qué ser caro.

Mantente informado sobre todo lo relevante en Alternativo Mx.

Mantente informado también de otros temas en Noticias Gobierno.