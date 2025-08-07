Carnitas esconden el secreto del buche, la nana y el nenepil

En México, hablar de carnitas es hablar de tradición, sabor y cultura gastronómica. Aunque muchas personas disfrutan este manjar cada fin de semana, no todos saben qué parte del cerdo están comiendo cuando piden tacos de buche, nana o nenepil. Y es aquí donde surge la pregunta: ¿cuál es el buche del puerco? Acompáñanos a descubrirlo.

Un clásico de la cocina mexicana

Los tacos de carnitas ocupan un lugar privilegiado en el corazón (y el paladar) de los mexicanos. Su sabor jugoso y su textura crujiente han conquistado generaciones enteras, especialmente en estados como Michoacán, Jalisco, Querétaro, Hidalgo y la Ciudad de México. Las carnitas se preparan tradicionalmente friendo carne de cerdo en su propia manteca, lo que les da ese sabor inconfundible. Aunque cada región tiene su versión, todas comparten una cosa: el uso completo del cerdo, incluyendo partes poco conocidas que resultan ser verdaderas delicias.

Beneficios de comer carnitas (sí, los tienen)

Aunque las carnitas no son precisamente un alimento “light”, sí ofrecen algunos beneficios nutricionales cuando se consumen con moderación. De acuerdo con la UNAM, la carne de cerdo aporta:

Proteínas de alta calidad

Vitaminas del complejo B (B6, B12, niacina, riboflavina, tiamina)

Minerales como hierro, zinc, potasio y fósforo

Aminoácidos esenciales

Además, contiene grasa monoinsaturada, similar a la del aceite de oliva, la cual puede ser menos perjudicial para la salud cardiovascular en comparación con otros tipos de grasa animal. Por si fuera poco, un taco de carnitas también incluye tortilla, que aporta fibra y calcio; cebolla y cilantro, que ofrecen antioxidantes; y salsa, que puede incluir vitamina C y capsaicina. Es decir, se trata de un platillo más completo de lo que uno pensaría.

¿Cuál es el buche del puerco y qué partes son la nana y el nenepil?

Una de las características más interesantes de las carnitas es que permiten aprovechar prácticamente todo el cerdo. Y es ahí donde entran términos que pueden sonar curiosos para quienes no están familiarizados con ellos: buche, nana y nenepil.

¿Qué es el buche del puerco?

La palabra “buche” puede confundir a muchos, pero no se refiere ni a la garganta ni a la trompa. El buche del puerco es, en realidad, el estómago del cerdo. Su textura es suave pero firme, y al ser cocinado en manteca absorbe muy bien el sabor, lo que lo convierte en una de las partes favoritas por su sabor intenso y consistencia carnosa.

¿Qué es la nana en las carnitas?

La nana es una de las partes más curiosas del cerdo, ya que se trata del útero de la cerda. Aunque suene poco apetecible para algunos, quienes la prueban quedan sorprendidos por su textura única y su sabor particular. En muchos puestos de carnitas, cuando se pide nana, se entrega una mezcla que puede incluir también buche y tripas, logrando una combinación de sabores y texturas muy apreciada por los conocedores.

¿Qué es el nenepil?

El nenepil es básicamente una combinación de las dos partes anteriores: buche y nana. Es decir, estás comiendo tanto estómago como útero del cerdo en un solo taco. Esta mezcla suele ofrecer una experiencia gastronómica muy rica en texturas, ideal para quienes buscan probar algo distinto sin salirse de lo tradicional.

¿Vale la pena probar carnitas y todas estas partes?

Definitivamente sí. Entender cuál es el buche del puerco, así como qué son la nana y el nenepil, no solo amplía tu conocimiento sobre la comida mexicana, sino que también te invita a explorar nuevos sabores con respeto por la tradición culinaria. Las carnitas no son solo “carne de cerdo frita”, son una muestra de aprovechamiento integral del animal, de creatividad gastronómica y de identidad regional. Así que la próxima vez que vayas por unos tacos, anímate a pedir uno de buche, nana o nenepil, y vive una experiencia auténticamente mexicana.