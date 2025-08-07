Chepe Express da 40% de descuento y casi nadie lo sabía

Viajar por la icónica ruta del Chepe nunca había sido tan accesible. Ferromex, a través de su subdirectora de Turismo, Jimena Ramírez Lombana, anunció que el Chepe Express mantendrá su descuento del 40% en tarifas por tiempo indefinido, como parte de una estrategia para reactivar el turismo en el norte del país. La noticia fue compartida recientemente durante una conferencia en línea con operadores turísticos, donde se destacó el esfuerzo por impulsar el turismo en la región de la Sierra Tarahumara, un destino de alto valor natural y cultural.

¿Qué es el Chepe Express y por qué es tan especial?

El Chepe Express es más que un tren: es una experiencia turística que recorre uno de los paisajes más impresionantes de México. Con vagones panorámicos y un restaurante de autor a bordo, ofrece un recorrido inolvidable por las Barrancas del Cobre, un sistema de cañones más grande y profundo que el Gran Cañón de Arizona. A diferencia del Chepe Regional, que sigue funcionando para los residentes con fines laborales o personales, el Chepe Express había suspendido operaciones durante la pandemia, pero se prepara para regresar con nuevos protocolos de seguridad e higiene.

Medidas de seguridad a bordo

Entre los ajustes que se están implementando se incluyen:

Desinfección constante de los vagones

Operación al 50% de capacidad

Uso obligatorio de cubrebocas

Instalación de un segundo comedor en clase turista

Estas medidas buscan garantizar la seguridad de los pasajeros sin sacrificar la experiencia de viaje.

Precios y descuentos del Chepe Express

Con el 40% de descuento, las tarifas para viajar en el Chepe Express quedan de la siguiente forma:

Viaje sencillo: Desde $700 MXN (clase turista) hasta $1,200 MXN (primera clase)

Viaje redondo: Desde $1,000 MXN (turista) hasta $1,700 MXN (primera clase)

Los precios aplican en recorridos disponibles hasta enero de 2021, aunque podrían extenderse. Es importante revisar la tabla de recorridos y tarifas actualizadas en el sitio web oficial, ya que el costo puede variar dependiendo del tramo y la clase elegida.

Ruta del Chepe: Mapa y paradas imperdibles

Una de las búsquedas más comunes entre los viajeros es “ruta del Chepe mapa”, ya que este tren cubre varios pueblos mágicos y sitios turísticos. Algunos de los puntos más destacados del recorrido son:

Chihuahua

Creel

Divisadero

Bahuichivo

El Fuerte

Los Mochis

En total, la ruta del Chepe Express atraviesa más de 350 kilómetros entre montañas, barrancas y pueblos llenos de historia. En su sitio oficial puedes encontrar un mapa interactivo de la ruta del Chepe que te ayudará a planear tu itinerario ideal. A pesar de que el descuento fue implementado desde enero, poca gente estaba enterada. Esto podría deberse a la pausa en operaciones del Chepe Express durante los meses críticos de la pandemia, así como a la falta de promoción en medios nacionales.

Prepárate para viajar cuando se reactive el turismo

Si aún no conoces el Chepe Express, este es el momento perfecto para planear una escapada. Ya puedes explorar en línea una vista 360° del interior del tren, leer experiencias de otros viajeros y armar tu itinerario aprovechando las nuevas tarifas. Consulta más información y el mapa detallado de la ruta del Chepe en su página web oficial y no dejes pasar esta oportunidad de descubrir uno de los trayectos ferroviarios más bellos del continente.