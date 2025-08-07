“Mi madre está preocupada”: Ibai Llanos pide que paren los memes sobre él

El reconocido streamer español, Ibai Llanos, ha hecho un “pedido desesperado” a su comunidad de seguidores: que dejen de crear y difundir memes que exageran su notable pérdida de peso. A través de un video, el creador de contenido expresó su preocupación por el impacto que estas imágenes, muchas generadas con inteligencia artificial, están teniendo en su familia, especialmente en su madre.

De la admiración a la burla: los memes que cruzan la línea

Desde que Ibai comenzó a compartir su proceso de transformación física, ha recibido un gran apoyo. Sin embargo, en las últimas semanas, la creatividad de algunos usuarios ha cruzado una línea preocupante. Han comenzado a circular memes y ediciones de IA que muestran al streamer con un aspecto demacrado, casi como si estuviera “a punto de morir de inanición”, una situación que ha generado alarma en su círculo más cercano.

“Los edits tienen que parar, mi madre está preocupada. Yo no luzco así”, suplicó Ibai en un reciente video, dejando claro que, aunque ha progresado, las imágenes virales son una exageración dañina.

La verdad detrás del cambio físico de Ibai Llanos: 70 kilos menos por salud

El streamer aprovechó para poner las cosas en perspectiva y recordar la razón fundamental detrás de su decisión. Ibai llegó a pesar 166 kilos, un peso que le provocó una descompensación y puso en riesgo su salud. Desde entonces, ha logrado perder 70 kilos.

A pesar del impresionante logro, él mismo aclara que el camino continúa. “Todavía peso 96 kilos, todavía veo un donut y comienzo a gritar. Voy a ser gordo toda mi vida”, comentó con su característico humor, subrayando que su objetivo nunca fue estético.

Frente a los comentarios que a veces recibe sobre que “antes estaba más guapo”, Ibai fue contundente: “He sido feo toda mi vida. No sé si antes estaba más guapo, pero este cambio físico lo hice porque me iba para el otro mundo. No lo hice para ser guapo”.

¿Cómo logró Ibai bajar de peso?

El método de Ibai no fue una fórmula mágica, sino un cambio de hábitos sostenido. Según ha contado, el primer paso fue combatir su vida sedentaria simplemente comenzando a caminar. Con el tiempo, incorporó un entrenamiento funcional más estructurado y realizó ajustes clave en su dieta, aumentando significativamente el consumo de verduras y proteínas.

El llamado de Ibai es un recordatorio del impacto que pueden tener los memes y la viralidad en la vida personal de las figuras públicas, incluso cuando la intención inicial no sea maliciosa. Su historia es un testimonio de disciplina y un esfuerzo por priorizar la salud por encima de la imagen.