Alfabeto mixteco es la forma más auténtica de decir te amo

Decir “te amo” ha perdido parte de su intensidad original. Hoy, tantas personas lo usan con amigos, mascotas o familiares, que ya no sorprende. Sin duda, recurrir al clásico “I love you” tampoco aporta novedad. Sin embargo, cuando realmente quieres impactar a tu pareja, necesita más que una frase común. Por esta razón, conviene buscar alternativas que transmitan la emoción desde otra perspectiva cultural.

El valor de lo originario este 14 de febrero

Además, aprovechar nuestras lenguas indígenas aporta un toque único. En consecuencia, quien reciba ese mensaje deberá detenerse a traducirlo, lo que añade un elemento de sorpresa y cariño. De hecho, aprender expresiones en idiomas como el mixteco, el náhuatl o el zapoteco fortalece la identidad mexicana, al mismo tiempo que preserva tradiciones milenarias.

1. Náhuatl: herencia de los mexicas

Te amo / Te quiero: Ni mitz tlazohtla

Con todo mi corazón: Ni mitz tlazohtla nochi noyollo

Te extraño: Mitztemoa noyollo

Mujer hermosa: Cihuacuacualtzin

Cabe destacar que el náhuatl es la lengua indígena con más hablantes en México (más de 1.5 millones) y se extiende por zonas del centro y costa del Golfo.

2. Maya: melodía de la península

Te amo: In yaakumech

Te quiero: In k’aatech

Estoy enamorado: Jach utoech tin wich

Con todo mi corazón: Tene’in yaabiltmajech yetel tulákal in puksík’al

Por otra parte, el maya se escucha en siete estados de la República y en países vecinos, como Guatemala y Belice.

3. Mixteco: un alfabeto lleno de matices

Te quiero: Io kuniuchu

Te amo: Kuni jairchun’

Amar / querer: Kuaan mani

Historia de amor: Kúu ini de nuu ña, te maa tna ña ni kuu ini nuu de

Debido a sus múltiples variantes, el alfabeto mixteco adapta letras del alfabeto latino. En consecuencia, su escritura puede cambiar según la región de Oaxaca, Puebla o Guerrero.

Para profundizar, el alfabeto mixteco combina, entre otros, dígrafos y combinaciones de vocales nasales que reflejan sonidos únicos de esta lengua.

4. Otomí (Hñähñu): encanto del altiplano

Te amo: Hmädi

Amor: Hmäte

Estoy enamorada: Näbia

De corazón: Rä tsaya ˈne rä humu̱i

Además, el otomí se habla en el Estado de México, Hidalgo, Querétaro y Ciudad de México, manteniendo viva su rica tradición oral.

5. Zapoteco: pasión entre montañas

Te amo: Nadxieelii / Xamigua

Amor: Guenda ranaxhii

Dame un beso: Danee gudie ti bixhidu’ lii

Cada día más: Dxi ne dxi nadxieelii ne hra’ te chua neza lu’ lú

Sin duda, el zapoteco conserva más de 62 variantes y supera los 700 mil hablantes, principalmente en Oaxaca y el sureste de Veracruz.

6. Chinanteco: susurro de la Sierra Norte

Te quiero: ’Nanaa ‘nO

Te amo: Bii ‘nanaa ‘nO

Amor: Dxein

Por último, el chinanteco, con alrededor de 130 mil hablantes, se caracteriza por sus 14 dialectos y su arraigo en la Sierra Norte de Oaxaca.

Un idioma milenario para un amor inolvidable el alfabeto mixteco

Por lo tanto, este Día del Amor y la Amistad, olvídate de lo predecible. Al usar expresiones en lenguas indígenas, no solo sorprendes, sino que también contribuyes a preservar y visibilizar nuestra riqueza cultural.