Aranceles a Shein y Temu en México: Guía del nuevo impuesto

El Gobierno de México ha aumentado los aranceles a las compras en línea de bajo valor realizadas en plataformas como Shein y Temu. El impuesto a las compras que haces en Shein, Temu y otras tiendas chinas subió del 19% al 33.5%. Esto lo acaba de anunciar el gobierno y la idea es, por un lado, calmar las presiones de Estados Unidos y, por otro, regular la avalancha de productos asiáticos. En resumen: tus compras te van a salir más caras.

El Fin de las Compras “Ultra Baratas”: Tus Pedidos de Shein y Temu van a Costar Más

Si eres de los que se la pasan cazando ofertas en Shein, Temu y otras plataformas chinas, te tengo malas noticias. Parece que la fiesta de las compras súper baratas está por terminar. El Gobierno de México decidió ponerse rudo y subió un montón los impuestos a esos productos que tanto nos gustan.

Es una movida que nos va a pegar a todos en el bolsillo y que, además, tiene un trasfondo político bastante denso. Se ha armado un nuevo arancel del 33.5% para todo lo que venga de China y otros países con los que no tenemos tratado. Es un subidón considerable, porque antes era del 19%.

Aquí te vamos a explicar por qué pasó esto y, lo más importante, cómo te va a afectar la próxima vez que llenes tu carrito.

¿Por qué México aumentó los impuestos a Shein y Temu?

Esta decisión, que salió en el Diario Oficial de la Federación, no es porque sí. Es una mezcla de varias cosas:

La Presión de los Gringos: El principal motivo es que Estados Unidos, con Donald Trump a la cabeza, ha estado quejándose de que México es la “puerta de atrás” para que China les meta productos baratos sin pagar los aranceles que ellos les pusieron. Con esta subida, México les manda el mensaje de que está haciendo algo al respecto. Proteger a la Industria de Aquí: Los fabricantes de ropa y zapatos en México llevan años quejándose de que no pueden competir con los precios regalados de Asia. Dicen que esto pone en riesgo un montón de empleos y que es una competencia desleal. Este nuevo arancel busca que la cancha esté un poco más pareja. Combatir el contrabando: También es una forma de pegarle a los que importan mercancía sin pagar impuestos, dividiendo todo en paquetes chiquitos para que no los pesquen en la aduana.

¿Cómo te Afecta el Nuevo Arancel? Un Ejemplo Práctico

El nuevo gravamen del 33.5% se aplica sobre el valor de la mercancía. Esto significa que, al momento de que tu paquete llegue a la aduana en México, se le aplicará este impuesto, y es muy probable que la empresa de paquetería (como DHL, FedEx o la propia de Shein) te lo cobre a ti como consumidor final, ya sea antes de la entrega o como parte del precio final en la plataforma.

Veamos un ejemplo sencillo:

Supongamos que compras una blusa en Shein por $130 pesos.

Con el arancel anterior (19%): Impuesto: $130 x 0.19 = $24.70 Costo total estimado: $154.70 pesos

Con el nuevo arancel (33.5%): Impuesto: $130 x 0.335 = $43.55 Costo total estimado: $173.55 pesos



En este caso, pagarías casi 19 pesos más por el mismo producto. Aunque puede no parecer mucho en una sola prenda, el impacto se sentirá en pedidos más grandes.

¿Qué Pasa con las Compras de Estados Unidos y Canadá?

Es importante aclarar que este aumento de aranceles NO afecta a los productos importados de países con los que México tiene un tratado de libre comercio, como Estados Unidos y Canadá, bajo el T-MEC. Para estas compras, las reglas se mantienen:

Paquetes de menos de 50 dólares: Siguen exentos de impuestos.

Paquetes entre 50 y 117 dólares: Pagan un impuesto del 17% .

Paquetes de más de 117 dólares: Pagan un impuesto del 19% .

Esta distinción deja claro que la medida está dirigida específicamente al comercio con Asia.

La Reacción: Consumidores, Industria y las Plataformas Chinas

La noticia ha generado un intenso debate.

Para la Industria Nacional: Es un respiro. Llevaban años pidiendo medidas para protegerse de lo que consideran una competencia desleal que ha diezmado la producción local.

Para los Consumidores: Es un golpe directo al bolsillo. Muchos de los clientes de Shein y Temu son personas de ingresos bajos y medios que encontraron en estas plataformas una alternativa accesible para adquirir ropa y otros productos. Como señaló Juan Carlos Baker, ex-subsecretario de Comercio Exterior, esta medida podría afectar a los consumidores más vulnerables.

Para Shein y Temu: Hasta el momento, ninguna de las dos gigantes chinas ha emitido un comunicado oficial. Sin embargo, es probable que absorban parte del costo o lo trasladen directamente al consumidor. Su modelo de negocio se basa en el volumen y los precios bajos, y este arancel ataca directamente el corazón de su estrategia.

El Nuevo Precio de la Globalización

El aumento de los aranceles a Shein y Temu es mucho más que una simple actualización de impuestos. Es un reflejo de las complejas tensiones del comercio global, un intento de México por equilibrar su relación con sus dos mayores socios comerciales (EE. UU. y China) y una medida proteccionista para su industria local.

Para nosotros, los consumidores, el mensaje es claro: los días de la moda ultra rápida y los gadgets a precios casi simbólicos podrían estar contados. Tendremos que acostumbrarnos a que el precio que vemos en la app no siempre será el precio final.

Esta medida nos obliga a ser consumidores más informados, a considerar el impacto de nuestras compras y, quizás, a voltear a ver de nuevo las opciones que ofrece el mercado local. La era de las compras en línea está madurando, y parece que la factura final ha comenzado a llegar.

