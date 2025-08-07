Colgate, la pasta dental que Cofepris retiró del mercado

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) ordenó el retiro del mercado de la pasta dental Colgate Total Prevención Activa CLEAN MINT, la cual se fabrica en México.

Por medio de un aviso de riesgo com fecha del 4 de agosto de 2025, la Cofepris indicó que dicho retiro ocurrió tras recibir quejas por presuntas reacciones adversas tras usar la pasta ColgateTotal Prevención Activa CLEAN MINT.

El órgano regulador indicó que la sensibilidad de reacción de las personas a los ingredientes puede variar; sin embargo, se pide a la población a estar atenta ante cualquier síntoma en caso de presentar:

Irritación bucal.

Inflamación en encías.

Dolor bucal.

Sensibilidad dental.

Úlceras, aftas o forúnculos.

Reacción alérgica.

Cofepris pidió a los usuarios suspender el uso de dicha pasta Colgate Total, consultar con un profesional de la salud y notificarlo a la empresa y en el siguiente enlace en línea o al correo electrónico: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx.

“En caso de contar con el producto Crema Dental Colgate Total Prevención Activa CLEAN MINT contactar a la empresa para la devolución del producto”, apuntó el órgano del Gobierno federal.

La autoridad sanitaria apuntó que mantendrá las acciones de vigilancia sanitaria e informará a la población en caso de identificar nuevas evidencias, con el fin de evitar que productos, servicios o establecimientos incumplan con la legislación sanitaria vigente y representen un riesgo a la salud de la población.