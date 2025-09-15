Unitalla, la medida que no a cualquiera le ajusta

A simple vista, la idea de una prenda “unitalla” parece revolucionaria: ropa que le queda bien a cualquier persona, sin importar su complexión.

Pero basta con probarse una blusa, un pantalón o un vestido bajo la etiqueta de “unitalla” p ara darse cuenta de que no es tan inclusivo como promete ya que para muchas personas, esa medida se ha convertido más en un símbolo de exclusión que de comodidad.

Una promesa de inclusión que termina en frustración

“Entré a la tienda, vi que todo decía ‘unitalla’ y me emocioné. Me lo probé… y no me subió ni a la mitad del muslo”, cuenta Mariana, una joven de 28 años con una talla XL. “No es que una quiera sentirse mal por su cuerpo, pero ese momento frente al espejo fue desalentador”.

Y como ella, miles de personas sienten que la llamada “talla única” es en realidad una talla S o M disfrazada de universalidad. ¿Qué dice eso de la industria de la moda?

¿Qué es realmente la unitalla?

El término “unitalla” hace referencia a prendas que, supuestamente, pueden adaptarse a una amplia gama de cuerpos gracias a materiales elásticos o diseños amplios. Se usa frecuentemente en leggings, suéteres oversize, vestidos de corte libre y accesorios.

Sin embargo, detrás de la intención de practicidad y producción masiva, se esconde una falta de compromiso con la verdadera inclusión de tallas. Muchas veces, esa “única talla” abarca solo un rango muy limitado del espectro corporal.

Cuerpos diversos, necesidades reales

“Cada cuerpo es un mundo, no solo por la talla, también por la forma”, explica Laura Jiménez, diseñadora de modas enfocada en diversidad corporal. “El busto, la cadera, el largo del torso… la ropa no se adapta solo con estirarse. La unitalla, en muchos casos, ignora todo eso”.

De hecho, para personas de talla grande, muy delgada, de baja estatura o muy altas, la unitalla rara vez representa una opción real. Y eso no solo limita su elección al vestir, también envía un mensaje claro: “Tu cuerpo no encaja aquí”.

Más allá de la etiqueta: una moda que represente

En los últimos años, han surgido marcas que desafían este modelo y promueven la moda con enfoque inclusivo. Diseños pensados desde la diversidad corporal, campañas reales con modelos de todas las tallas, y sobre todo, un mensaje que dice: “Tu cuerpo merece ropa que lo respete”.

“No se trata de cancelar la unitalla, sino de cuestionar para quién está pensada”, dice Laura. “Y de exigir a la industria que no use la comodidad como excusa para borrar cuerpos”.

¿Qué podemos hacer como consumidores?

La respuesta no es dejar de comprar ropa, sino hacerlo con conciencia. Apostar por marcas que verdaderamente abracen la diversidad, exigir variedad de tallas y no normalizar que una prenda no nos quede como si el problema fuera nuestro cuerpo.

Porque al final, no hay una talla única para todos, pero sí hay formas de vestirnos sin tener que encajar a la fuerza.