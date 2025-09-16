Apellido Argueta y los apellidos más raros de México que podrían desaparecer

¿Sabías que algunos apellidos en México están al borde de la extinción? Aunque los más comunes como Hernández, Martínez o Gómez dominan los registros civiles, existen otros que apenas sobreviven con unos cuantos portadores. Entre ellos destacan Eguiluz y Echeverri, considerados actualmente los más raros del país. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), ciertos apellidos cuentan con menos de 50 personas que los portan en todo el territorio nacional, lo que los coloca en un riesgo real de desaparecer.

Eguiluz: el apellido más raro de México

De acuerdo con las cifras oficiales, Eguiluz es hoy el apellido más raro de México, con apenas 37 personas registradas en todo el país. Aunque aquí su presencia es mínima, en España —especialmente en el País Vasco— este apellido es más conocido. Eguiluz es un apellido toponímico, es decir, proviene de un lugar geográfico específico. En este caso, hace referencia a antiguas localidades vascas. En la lengua euskera, muchos apellidos conservan una fuerte relación con la geografía, la historia y la identidad cultural de la región. Sin embargo, en México, la falta de nuevos registros de nacimiento con este apellido, junto con la migración y los cambios sociales, ha reducido drásticamente su número. Expertos en genealogía señalan que, si la tendencia continúa, Eguiluz podría desaparecer en los próximos años, convirtiéndose en un caso único de extinción de un linaje familiar.

Echeverri: otro apellido en peligro de extinción

El segundo caso es el de Echeverri, apellido que actualmente solo portan 27 personas en México. De origen vasco, su significado es “casa nueva”, resultado de la combinación de las palabras en euskera etxe (casa) y berri (nueva). Es considerado una variante del apellido más conocido Echeverría, diferenciándose únicamente por la ausencia de la letra “a” final. Aunque no existen registros exactos de su llegada a México, se presume que fue introducido durante la época colonial, cuando varias familias de origen español emigraron hacia el continente americano. Al igual que Eguiluz, el declive de este apellido se explica por la falta de descendientes que lo porten, la migración hacia otros países y la manera en que los matrimonios combinan y transforman los apellidos con el paso del tiempo.

¿Por qué desaparecen algunos apellidos?

La desaparición de apellidos no es un fenómeno exclusivo de México. Países con fuertes movimientos migratorios o cambios en sus estructuras familiares también enfrentan este proceso.

En el contexto mexicano, existen factores clave:

Cambios legales: desde hace algunos años, las familias pueden invertir el orden de los apellidos al registrar a sus hijos.

Dinámicas sociales: en matrimonios mixtos, ciertos apellidos se diluyen con rapidez.

Migración: cuando las familias emigran, los apellidos poco comunes suelen perderse en el proceso de adaptación.

Los especialistas advierten que esta pérdida no es solo anecdótica: también significa la desaparición de parte de la diversidad cultural e histórica del país.

El caso del apellido Argueta

Un ejemplo interesante de cómo ciertos apellidos logran mantenerse, a diferencia de Eguiluz o Echeverri, es el apellido Argueta. De origen toponímico y con raíces en la península ibérica, este apellido se expandió por Centroamérica y México durante la época colonial. Hoy en día, el apellido Argueta sigue presente en varias regiones del país, especialmente en comunidades con fuerte herencia hispana. Su permanencia demuestra que, aunque algunos apellidos se extinguen, otros logran adaptarse y conservarse gracias a las dinámicas familiares y la transmisión generacional.

Un patrimonio que debemos valorar del apellido Argueta

Los apellidos son más que simples identificadores: reflejan la historia, los orígenes y la identidad de las familias. La desaparición de nombres como Eguiluz o Echeverri representa la pérdida de un fragmento del mosaico cultural mexicano. Preservar la memoria de estos apellidos —aunque ya no se transmitan con tanta frecuencia— es una forma de reconocer la diversidad y riqueza que caracteriza a México.