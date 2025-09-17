Cárcel a quien robe pensión a adultos mayores: Correa Sada

El diputado Enrique Correa Sada presentó una iniciativa de ley para tipificar como delito el robo de cualquier tipo de pensión o prestación a las personas adultas mayores hasta con 10 años de cárcel.

Se trata de la Iniciativa de Decreto que adiciona el Artículo 192 BIS al Código Penal del Estado de Querétaro, aplicable a hijos, familiares, tutores, cuidadores o cualquier persona que retenga, disponga o desvíe sin autorización, los recursos de las y los adultos mayores.

Algunas agravantes

Además, establece agravantes cuando la conducta se realice con violencia, engaño o amenazas. “Esta es mi tercera iniciativa para proteger a los adultos mayores, y tiene que ver con el abuso de confianza de familiares o personas cercanas que les quitan su pensión.

Por eso presenté esta modificación al Código Penal, para que paguen con hasta 10 años de cárcel. Así, todos tendrán acceso a un Querétaro más justo, anotó el diputado.

La iniciativa también contempla la coordinación con instituciones financieras y autoridades de procuración de justicia para implementar protocolos de protección y seguridad, afianzando la aplicación efectiva de la norma.

“Las pensiones son fruto de toda una vida de trabajo. No podemos permitir que quienes debiesen cuidar a nuestros adultos mayores sean quienes los despojen. Con esta iniciativa garantizamos que su dinero esté protegido y que su dignidad sea respetada”, afirmó Correa Sada.

El legislador panista presentó la propuesta en la oficina de Oficialía de Partes de la Legislatura del estado de Querétaro.

Datos duros

En 2021 hubo unas 49 mil 871 denuncias por robo de identidad ante instituciones bancarias, y el 34 por ciento de esos casos correspondieron a adultos mayores.

En 2025, sólo en el primer semestre, se registraron pérdidas estimadas en 500 millones de pesos por fraudes realizados contra adultos mayores mediante redes sociales, mensajes, llamadas, etcétera, con más de 10 mil reclamos presentados a la Condusef.