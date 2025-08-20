Municipios respaldan acciones contra apología del delito

Municipios del estado de Querétaro se adhirieron a la iniciativa del gobernador Mauricio Kuri de prohibir en espacios públicos aquella música que haga apología del delito.

En su calidad de presidente del Cabildo Metropolitano, el presidente municipal de Querétaro, Felipe Fernando “Felifer” Macías, encabezó la firma del acuerdo intermunicipal junto con los presidentes municipales de El Marqués, Corregidora, Huimilpan y San Juan del Río.

El acuerdo



Dicho acuerdo intermunicipal establece la prohibición de espectáculos y eventos públicos que promuevan la apología del delito y la cultura de la violencia a través de expresiones musicales.

“Felifer” Macías destacó la relevancia de atender el llamado del gobernador Kuri, con el objetivo de reforzar la seguridad y la tranquilidad de las familias queretanas, así como de construir una sociedad basada en valores, respeto y armonía.

Además, subrayó que el acuerdo refleja un esfuerzo histórico de coordinación entre municipios, con el propósito de proteger a niñas, niños y jóvenes y consolidar la cultura de paz en la zona metropolitana.

El alcalde reconoció el trabajo de sus homólogos municipales y de las autoridades presentes, y resaltó la importancia de sumar esfuerzos entre estado y municipios para dar cumplimiento al acuerdo, fortalecer las estrategias de prevención y ampliar los beneficios para la ciudadanía.

La Segob

El secretario de Gobierno, Eric Gudiño Torres, destacó a su vez la importancia de la colaboración entre los municipios y el gobierno del estado para preservar la paz y la seguridad en Querétaro.

Subrayó la iniciativa de busca construir ambientes de respeto y valores, proteger a las niñas, niños y jóvenes y fortalecer la cultura de la paz, al tiempo que recordó que la música puede ser una herramienta para unir y educar, pero también puede generar violencia si no se regula adecuadamente.

Y en Corregidora

“En Querétaro no glorificamos la violencia. Aquí defendemos la paz, y nosotros, como alcaldes, atendemos esa visión con absoluta convicción. Por eso, en los próximos días estaremos presentando las reformas necesarias a los reglamentos, para que esta medida no solo sea vigente, sino también eficaz”, señaló a su vez Josué “Chepe”Guerrero.

El acuerdo también contempla reformas en los reglamentos de espectáculos de cada municipio para prohibir la interpretación o reproducción de géneros como corridos tumbados, narcocorridos, corridos progresivos, bélicos o alterados, así como cualquier otro contenido que glorifique la violencia o a la delincuencia organizada.

Entre las sanciones previstas se incluyen la suspensión temporal o definitiva de los eventos, así como la revocación de permisos o autorizaciones.

Como parte de los compromisos, las Secretarías de Gobierno y Seguridad Pública de los municipios participantes tendrán la facultad de inspeccionar eventos y aplicar sanciones, además de dar vista a la Fiscalía General del Estado en caso de conductas que configuren delitos.

Al mismo tiempo, se impulsarán programas culturales y sociales que promuevan la música y el arte como herramientas de formación en valores, paz y respeto a los derechos humanos.