Nuevo León recibirá el Costco más grande de la región

Costco va a abrir su tienda más grande de toda América Latina, y la van a poner en Escobedo, Nuevo León. Imagínate, va a ser un monstruo de 20,000 metros cuadrados (como tres canchas del Azteca) y tendrá la gasolinera Costco más grande de México, con 30 bombas. La abren en mayo de 2026 y se están gastando 100 millones de dólares. Va a generar un montón de chamba.

El Gigante del Retail Apuesta en Grande por México: Un Costco de Récord

En el competitivo mundo del comercio minorista, hay movimientos que simplemente cambian las reglas del juego. Y Costco está a punto de hacer uno de ellos. La cadena de clubes de precios, conocida por sus pasillos interminables y sus productos en tamaño familiar, ha decidido construir en México no solo una nueva tienda, sino un verdadero monumento al consumo: la que será su sucursal más grande de toda América Latina.

El lugar elegido para este proyecto de proporciones épicas es el municipio de Escobedo, en Nuevo León. Esta megatienda no solo romperá récords de tamaño, sino que también vendrá acompañada de la gasolinera más grande de la compañía en el país, consolidando a la Zona Metropolitana de Monterrey como un polo de inversión y desarrollo de primer nivel.

¿Cómo será el Nuevo Costco de Escobedo? Las Cifras de un Monstruo

Las dimensiones del proyecto son para que te vayas de espaldas.

El terreno: Agarraron 7 hectáreas en la colonia La Encomienda.

La tienda: Va a tener 20,000 metros cuadrados , de los cuales 15,000 serán para que te pasees con tu carrito. Para que te des una idea, es casi tres veces la cancha del Estadio Azteca .

El estacionamiento: Para más de 700 coches.

La gasolinera: La joya de la corona. Va a ser la más grande de Costco en todo México, con 30 bombas de gasolina , diseñada para atender a miles de coches al día.

La lana: Es una inversión de 100 millones de dólares .

¿Para cuándo? La abren en mayo de 2026 .

Con esta, ya serán cuatro tiendas de Costco en Nuevo León, un estado que anda con todo gracias al famoso nearshoring.

Un Impulso Económico para la Región

La llegada de un proyecto de esta magnitud es mucho más que una simple noticia para los compradores. Es un motor económico para toda la zona de Monterrey.

Creación de empleos: Según las estimaciones del alcalde de Escobedo, Andrés Mijes , la tienda generará 350 empleos directos y 1,500 indirectos . Sin embargo, la derrama económica podría superar los 3,000 puestos de trabajo si se consideran los empleos generados en transporte , proveeduría y los comercios locales que se beneficiarán del aumento de tráfico en la zona.

Atracción de Inversiones: La apuesta de Costco por Escobedo envía una señal de confianza a otros inversionistas nacionales e internacionales. Mijes ha destacado que este desarrollo está alineado con el “Plan México” de la presidenta Claudia Sheinbaum , que busca impulsar la inversión y el desarrollo regional.

Mejoras en la Infraestructura: La construcción de la megatienda podría catalizar mejoras en las vialidades cercanas, como la Avenida Sendero Divisorio y la Autopista a Laredo, así como una ampliación de los servicios públicos en la zona.

Este desarrollo no solo genera empleos, también activa nuestra economía local. Queremos que toda la Zona Metropolitana de Monterrey sienta orgullo de tener aquí la tienda más grande de América Latina”, declaró Mijes.

Un Gobierno “Facilitador”: La Clave del Éxito

Moisés Sáenz, directivo de Costco, ha asegurado que el éxito y la rapidez para concretar el proyecto se deben en gran medida al apoyo de las autoridades locales. Desde el primer momento encontramos un gobierno facilitador. Se nos apoyó con los permisos y con el diseño del proyecto para cumplir con toda la normatividad”, comentó.

Esta colaboración entre el sector público y privado es un ejemplo de cómo se puede agilizar la inversión y generar desarrollo cuando hay una visión compartida.

Relevo en la Cima: Escobedo Superará a Zapopan

Hasta ahora, la tienda Costco más grande de México se encontraba en Zapopan, Jalisco. Inaugurada en agosto de 2025 en la zona de San Isidro, esta sucursal fue diseñada para mejorar la experiencia de compra con pasillos más amplios y servicios adicionales.

Sin embargo, el proyecto de Escobedo está destinado a arrebatarle el título. La nueva tienda no solo será más grande en metros cuadrados, sino que también ofrecerá una gama de servicios más completa, incluyendo el centro llantero, la farmacia, la famosa fuente de sodas y, por primera vez en Nuevo León, una gasolinera Costco, famosa por sus precios competitivos.

¿Qué podemos esperar como consumidores?

Para los socios de Costco, esta nueva apertura significa:

Más Variedad: Con 15,000 m² de piso de venta, se espera una mayor variedad de productos, incluyendo más de 5,000 artículos diferentes.

Menos aglomeraciones: Un espacio más grande debería traducirse en una experiencia de compra más cómoda, con pasillos más anchos y menos congestionamiento, incluso en horas pico.

Servicios Integrados: La conveniencia de poder hacer las compras, cambiar las llantas y cargar gasolina en un mismo lugar.

Productos Frescos y Exclusivos: Como es costumbre en las nuevas aperturas, se espera que la tienda de Escobedo ofrezca productos exclusivos y una oferta ampliada en áreas como carnes, panadería y sushi preparado al momento.

Un Gigante que Refleja el Potencial de México

Al final, este Costco no es solo una tienda más. Es un símbolo de que a Nuevo León le está yendo bien y de que las grandes empresas confían en el futuro de México. Es un proyecto que va a generar un montón de empleos, atraerá más inversiones y, para nosotros, los simples mortales, nos dará una experiencia de compra como nunca antes.

Mayo de 2026 va a marcar un antes y un después para las compras en México. La Sultana del Norte se prepara para recibir a este gigante, y ya queremos ver el tamaño de los pasteles que van a vender.

