Futuro de Death Stranding: la película live-action y el nuevo anime

El universo de “Death Stranding” se está expandiendo con dos nuevos y emocionantes proyectos: una película live-action y un anime titulado provisionalmente “Death Stranding: Mosquito”, dirigida por Hiroshi Miyamoto.

Aunque ninguno de los dos proyectos tiene aún fecha de estreno, Kojima Productions ha revelado los primeros detalles, prometiendo expandir el enigmático mundo de los porteadores de una forma que sorprenderá tanto a los fans como a los recién llegados.

El Mundo de Kojima se Expande: Más Allá del Videojuego

En 2019, Hideo Kojima, el genio detrás de la saga Metal Gear, nos regaló una de las experiencias más extrañas, melancólicas y fascinantes de la historia de los videojuegos: “Death Stranding”. Un juego que nos puso en la piel de Sam Porter Bridges, un repartidor en un mundo post-apocalíptico, y que nos habló de la conexión, la soledad y la esperanza de una manera que nadie esperaba.

Ahora, seis años después de su lanzamiento y en el marco del décimo aniversario de Kojima Productions, el universo de “Death Stranding” está a punto de dar un salto monumental. Durante una transmisión especial titulada “Beyond the Strand“, se ha confirmado que la franquicia se expandirá más allá de las consolas con no uno, sino dos grandes proyectos: una esperada película live-action de la mano de A24 y un sorprendente anime.

La Película de A24: Una Nueva Historia en un Mundo Familiar

Desde que se anunció en 2023, la idea de una película de “Death Stranding” ha generado una mezcla de emoción y escepticismo. ¿: 400;”>La respuesta, revelada por el propio Kojima y el director Michael Sarnoski (Un Lugar en Silencio: Día Uno), es simple y audaz: no lo harán.

No es una Adaptación, es una Expansión:

La película de “Death Stranding” no contará la historia de Sam Porter Bridges. En lugar de intentar condensar la épica del videojuego, han decidido contar una historia completamente nueva, con personajes inéditos, que se desarrollará dentro del mismo y fascinante universo.

Queremos capturar el alma del juego, sus temáticas, pero contar una historia inédita en ese mundo”, explicó Sarnoski. El objetivo es encontrar una historia humana que sea accesible para quienes nunca han jugado, pero que también ofrezca algo a quienes conocen el mundo a la perfección.

Hideo Kojima, quien participa como productor y está “profundamente involucrado”, reforzó esta idea:

“El juego dura alrededor de 70 u 80 horas, y no queremos reducirlo a una película de 2 horas. Usar ese mundo para una historia completamente diferente es esencial.

La Elección de A24 y Michael Sarnoski:

La elección del estudio y el director es una declaración de intenciones. A24 es conocido por producir cine de autor, arriesgado y de alta calidad, como Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo o La Ballena. Su participación asegura que la película no será un simple blockbuster de acción, sino una obra con profundidad y visión artística.

Michael Sarnoski, por su parte, demostró con Pig y Un Lugar en Silencio: Día Uno su habilidad para contar historias emotivas y llenas de tensión con muy pocos diálogos, un estilo que encaja a la perfección con la atmósfera melancólica de “Death Stranding.

La Sorpresa del Anime: “Death Stranding: Mosquito”

Pero la gran sorpresa del evento fue el anuncio de un anime titulado provisionalmente “Death Stranding: Mosquito”.

Director: Hiroshi Miyamoto.

Estudio: ABC Animation Studio.

Guionista: Aaron Guzikowski (el aclamado guionista de Prisioneros de Denis Villeneuve ).

El primer teaser tráiler, aunque breve y enigmático, nos mostró una estética visual impactante, que mezcla el dibujo a mano con el CGI. Vemos a dos personajes desconocidos en una pelea: uno parece ser un porteador, mientras que el otro tiene una espeluznante pieza bucal que recuerda a las criaturas del juego.

La participación de Guzikowski es especialmente emocionante. Su talento para crear thrillers psicológicos y llenos de tensión promete una historia que explorará los rincones más oscuros del universo de Kojima. Estoy emocionado de trabajar en este universo fértil y alucinante”, declaró el guionista.

¿Qué nos dice esto sobre el Futuro de “Death Stranding”?

Estos dos proyectos demuestran que Hideo Kojima ve “Death Stranding” no como un simple videojuego, sino como una propiedad intelectual transmedia, un universo con el potencial de contar infinitas historias en diferentes formatos.

Un Mundo Fértil: La premisa de un Estados Unidos post-apocalíptico, fracturado y conectado solo por valientes repartidores, es un lienzo en blanco perfecto para explorar todo tipo de historias: de terror, de supervivencia, de acción, dramas humanos…

Más Allá de Sam: Al no centrarse en Sam Porter Bridges, Kojima libera a la franquicia de depender de un solo protagonista, abriendo la puerta a una antología de relatos sobre diferentes porteadores y comunidades que luchan por sobrevivir.

¿Cuándo podremos ver estos proyectos?

Por ahora, la paciencia es la clave. Ninguno de los dos proyectos tiene una fecha de lanzamiento confirmada. La película de A24 aún se encuentra en las primeras etapas de desarrollo, y el anime, aunque ya mostró un avance, probablemente no llegará hasta 2026 o más tarde.

El Universo de Kojima Apenas Comienza a Conectarse

El anuncio de una película de A24 y un anime es la prueba definitiva de que el viaje de “Death Stranding” está lejos de terminar. Hideo Kojima no solo creó un videojuego; creó un mundo. Un mundo rico, complejo y lleno de posibilidades narrativas que apenas hemos comenzado a explorar.

Mientras que la película promete darnos una visión más íntima y artística de la supervivencia en este universo, el anime parece que explorará su lado más visceral y aterrador. Son dos caras de la misma moneda, dos nuevas formas de conectar con una de los videojuegos más originales y desafiantes de la última década.

El futuro de “Death Stranding” es incierto, pero increíblemente emocionante. Lo único seguro es que, ya sea en una consola, en una sala de cine o en la pantalla de nuestro televisor, Kojima nos seguirá pidiendo que sigamos conectando. Y nosotros, por supuesto, estaremos ahí para hacerlo.

