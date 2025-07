Sung Kang y Rápido y Furioso: El accidente que casi le costo

El actor Sung Kang, famoso por su papel de Han Lue en la saga “Rápido y Furioso”, sufrió un accidente automovilístico real durante el rodaje de Rápidos y Furiosos: Reto Tokio. Mientras aprendía a hacer drifting para la película, Kang perdió el control de uno de los Nissan 350Z o 370Z de la producción y lo estrelló contra una pared. Afortunadamente, el incidente no tuvo consecuencias graves, y el actor pudo continuar en la película que lo catapultaría a la fama mundial.

El Rey del Drift que, en la Vida Real, no Era tan Hábil

Para millones de fans en todo el mundo, el nombre de Han Lue es sinónimo de coolness. Su actitud relajada, su habilidad para comer snacks en las situaciones más tensas y, sobre todo, su maestría al volante lo convirtieron en uno de los personajes más queridos de la saga “Rápido y Furioso” desde su primera aparición en “Tokyo Drift”. Han es el rey del drift, un piloto que parece haber nacido con un volante entre las manos.

Sin embargo, la realidad detrás de la magia del cine es a menudo mucho más terrenal y, en ocasiones, un poco accidentada. El actor que le da vida, Sung Kang, ha confesado que sus habilidades al volante no siempre estuvieron a la altura de las de su personaje. De hecho, durante el rodaje de la película que lo lanzó al estrellato, un error de novato casi le cuesta su lugar en la “familia” de Toretto.

El Desafío de “Tokyo Drift”: Aprendiendo a Derrapar en el Mundo Real

“The Fast and the Furious: Tokyo Drift” (2006) fue una película que rompió el molde de la saga. Trasladó la acción a las vibrantes y peligrosas calles de Tokio y se centró en una disciplina de conducción completamente diferente: el drifting. Para que las escenas fueran lo más auténticas posible, el director Justin Lin y el equipo de producción insistieron en que los actores aprendieran los fundamentos de este arte.

No todo serían efectos especiales y dobles de riesgo. Actores como Sung Kang, Lucas Black (Sean Boswell) y Bow Wow (Twinkie) tuvieron que pasar por un curso intensivo de derrapes al volante de potentes coches japoneses. Y como era de esperar, no todos tuvieron el mismo éxito.

El Accidente que Pudo Cambiarlo Todo

En un video especial incluido en la versión del director de “F9: The Fast Saga”, el elenco de “Tokyo Drift” se reunió para recordar viejos tiempos. Fue allí donde Sung Kang compartió la anécdota de su “bautismo de fuego” en la franquicia.

Era su primera vez en una película de “Rápido y Furioso”, y la presión era inmensa. Mientras practicaba una maniobra de drifting en uno de los icónicos Nissan 350Z o 370Z preparados para la película, perdió el control. El resultado: el coche se estrelló contra una pared.

El pánico se apoderó de Kang. En su mente, su carrera en la saga más grande de coches del mundo había terminado antes de empezar.

“Recuerdo que estrellé uno de los 350 o 370Z contra la pared. Estaba realmente paranoico, estaba como, ‘Oh no, me van a echar de aquí’”, confesó el actor.

Imaginando lo peor, se acercó al encargado de los vehículos del set, listo para recibir una reprimenda monumental y quizás su carta de despido. Pero la respuesta que recibió fue puro espíritu “Rápido y Furioso”:

Me acerqué al tipo que estaba manejando los autos y me dijo: ‘No te preocupes. No es tu coche, no tienes que pagarlo. ¡Solo entra en otro!’”

El alivio fue inmenso. El accidente, que afortunadamente solo causó daños materiales, se convirtió en una anécdota divertida y una lección de humildad. Para la producción, un coche dañado era solo un pequeño contratiempo; para Sung Kang, fue el momento en que se dio cuenta de que, a pesar del pequeño desastre, ya era parte de la familia.

La Ironía del Destino: Un Choque Real, un Choque Ficticio y una Resurrección

La historia del accidente de Sung Kang es particularmente irónica por el destino de su personaje. Al final de “Tokyo Drift”, Han sufre un choque mucho más espectacular y, aparentemente, mortal. Durante años, los fans creyeron que habían perdido a uno de sus personajes favoritos.

Sin embargo, la inmensa popularidad de Han y el movimiento en redes sociales con el hashtag #JusticeForHan convencieron a los productores de que no podían dejarlo ir. A través de una ingeniosa reestructuración de la línea de tiempo de la saga, Han regresó en “Fast & Furious” (2009), “Fast Five” (2011) y “Fast & Furious 6” (2013), convirtiéndose en un pilar fundamental del equipo de Dominic Toretto.

Su “muerte” fue finalmente explicada y, en un giro aún más sorprendente, se reveló en “F9” que todo había sido un montaje para protegerlo. Han había sobrevivido, y su regreso fue uno de los momentos más celebrados por los seguidores de la franquicia.

El Legado de Han y el Futuro de Sung Kang en la Saga

El personaje de Han Lue, interpretado magistralmente por Sung Kang, es mucho más que un piloto habilidoso. Representa la calma en medio del caos, la lealtad y una sabiduría serena que contrasta con la intensidad de otros miembros del equipo. Su conexión con el público es tan fuerte que hoy es impensable imaginar el final de la saga sin él.

Tras su aclamado regreso en “F9” y su participación en “Fast X”, todo apunta a que Han jugará un papel crucial en la próxima entrega que dará cierre a la historia principal. Sería un error mayúsculo por parte de los productores no incluirlo en el gran final, especialmente después de la abrumadora respuesta del público a su “resurrección”.

El Actor que Aprendió a Derrapar a Golpes

La anécdota del choque de Sung Kang durante el rodaje de “Tokyo Drift” es un recordatorio encantador de que detrás de los personajes invencibles que vemos en la pantalla hay seres humanos que cometen errores, sienten miedo y, a veces, simplemente no son tan buenos al volante como sus alter egos.

Este pequeño accidente no solo no truncó su carrera, sino que quizás lo humanizó aún más ante el equipo de producción y, ahora, ante sus fans. Sung Kang tuvo que aprender a derrapar a la mala, pero en el proceso, se ganó su lugar en una de las franquicias más exitosas de la historia del cine, demostrando que, a veces, un pequeño choque es solo el comienzo de un viaje increíble.

