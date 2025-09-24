Código Mariposa será obligatorio en Querétaro

Diputadas locales presentaron una iniciativa para hacer obligatorio el Código Mariposa en el estado de Querétaro, a fin de acompañar a familias en duelo gestacional.

La diputada Leonor Mejía Barraza, presidenta de la Comisión de la Familia y Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, presentó la iniciativa que reforma los artículos 63 y 64, y adiciona las fracciones IV, V, VI, VII y VIII al artículo 66 de la Ley de Salud del Estado de Querétaro.

La legisladora panista explicó que la propuesta establece que la atención materno-infantil incluya los casos de muerte fetal, perinatal o neonatal; la creación de comités de prevención especializados, y la capacitación obligatoria al personal de salud.

Asimismo, la adecuación de espacios privados y dignos en hospitales y la garantía de atención psicológica especializada a las familias que enfrenten esta dolorosa situación.

Protocolos obligatorios

“Con esta reforma aseguramos protocolos obligatorios en hospitales, capacitación al personal de salud y espacios privados para un acompañamiento humano y empático. La salud también significa cuidar el bienestar emocional, porque cada familia merece respeto y acompañamiento en sus momentos más difíciles”, expresó la legisladora.

Refirió que hay momentos que marcan la vida para siempre y la pérdida de un hijo o hija durante el embarazo o al nacer es una de las experiencias más dolorosas que puede vivir una familia.

Este acontecimiento no solo implica un impacto físico, sino un duelo emocional profundo que si no se atiende con sensibilidad y acompañamiento profesional, puede derivar en graves consecuencias para la salud mental, la estabilidad familiar y el desarrollo social, abundó Mejía Barraza.

Subrayó que el reconocimiento del Código Mariposa en la legislación estatal representa un acto de sensibilidad, empatía y compromiso con las familias queretanas.

Con este tipo de iniciativas seguimos trabajando por las familias y la niñez de nuestro estado, concluyó la diputada.

A la oficina de Oficialía de Partes de la Legislatura local acudieron también las diputada locales Juliana Hernández, Vero Galicia, Adriana Meza, Gina Guzmán, Perla Flores, Terecita Calzada, Claudia Díaz, Andrea Tovar y Sully Mauricio.

El Código Mariposa

El Código Mariposa tiene su origen en la República Dominicana, como una iniciativa legislativa y educativa destinada a combatir la violencia de género y promover los derechos humanos, especialmente de las mujeres.

Su nombre rinde homenaje a las Hermanas Mirabal, conocidas como “Las Mariposas”, quienes fueron valientes activistas políticas asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por orden del dictador Rafael Leónidas Trujillo.

El asesinato de estas mujeres marcó un hito en la historia dominicana y mundial, siendo posteriormente la razón por la cual la ONU declaró el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Inspirado en su legado, el Código Mariposa busca fomentar una cultura de paz, equidad y justicia social desde las escuelas, integrando contenidos sobre derechos humanos, igualdad de género y prevención de la violencia.