Mundial 2026: Estados Unidos te recibirá con escáner facial

Estados Unidos se está modernizando para el Mundial de 2026 y está poniendo controles biométricos en sus aeropuertos para que, en teoría, pases más rápido. Usarán reconocimiento facial y de huellas para verificar tu identidad. Pero no te emociones, porque al mismo tiempo, el gobierno de Donald Trump está endureciendo sus políticas migratorias. Así que, aunque la entrada al país sea más tecnológica, conseguir la visa y pasar el filtro de seguridad va a ser más difícil que nunca.

La Bienvenida de Doble Cara: Tecnología de Punta y un Muro Burocrático

Estados Unidos se prepara para ser el centro del universo deportivo en los próximos años. Primero el Mundial de Fútbol 2026 como plato fuerte, luego las Olimpiadas de Los Ángeles 2028… Un montón de gente de todo el mundo va a querer venir.

Para aguantar esa avalancha de turistas, están poniendo en los aeropuertos unas puertas electrónicas súper modernas con controles biométricos. La promesa es que se acaben las filas eternas en migración. Pero esta bienvenida tecnológica viene con una letra chiquita, una advertencia: todo esto pasa mientras Donald Trump endurece como nunca las reglas para entrar al país.

Así que los que vengan al Mundial se van a topar con una contradicción: una entrada al país súper moderna y rápida, pero con un ojo de ‘Gran Hermano’ vigilando cada uno de tus pasos y un escrutinio de seguridad más intenso que nunca.

¿Qué son los Controles Biométricos y Cómo Funcionarán?

La empresa que está montando todo este show se llama CLEAR. Ya pusieron estas puertas en el aeropuerto de Atlanta (el más ocupado del mundo), y pronto van para Washington D.C. y Seattle.

¿Cómo funcionan?

En lugar de presentar tu pasaporte a un oficial de migración, te acercarás a una de estas puertas. El sistema utilizará tecnología de:

Reconocimiento Facial: Para comparar tu rostro con la foto de tu pasaporte electrónico.

Escaneo de Huellas Dactilares: Para una segunda capa de verificación.

Si todo coincide, la puerta se abrirá automáticamente, permitiéndote entrar al país en cuestión de segundos. El objetivo, según CLEAR, es “expandir esta red nacional para preparar la Copa del Mundo, el 250° aniversario de Estados Unidos y el crecimiento de los viajes aéreos.

El Contexto: Una Década de Mega Eventos

La inversión en esta tecnología no es solo por el Mundial. Estados Unidos se prepara para una serie de eventos que atraerán a un número récord de turistas. Se estima que hasta 40 millones de visitantes internacionales podrían llegar al país en los próximos años por:

Ante este panorama, agilizar los procesos en los aeropuertos no es un lujo, es una necesidad logística.

El “Pero”: La Estricta Política Migratoria de Trump

Aquí es donde la historia se complica. Esta modernización coexiste con una política migratoria que ha generado tensiones y preocupación a nivel global. El presidente Donald Trump ha sido claro en su postura.

Advertencia a Ciertos Países: Ha advertido que algunos países “enfrentarán mayores dificultades para viajar a Estados Unidos” durante el Mundial.

Escrutinio a Fondo: La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem , ha asegurado que se examinará “a fondo” la documentación de todos los visitantes, sin excepción.

Esta rigurosidad ya ha tenido consecuencias en el mundo del deporte. Durante el Mundial de Clubes de la FIFA 2025, celebrado también en Estados Unidos, varios jugadores enfrentaron problemas para obtener sus visados. El caso más sonado fue el del defensa argentino de Boca Juniors, Ayrton Costa, a quien se le negó la entrada en dos ocasiones por antecedentes judiciales, aunque finalmente logró obtener el permiso tras una fuerte presión mediática y diplomática.

¿Qué Significa esto para los Aficionados que Quieren ir al Mundial?

Si estás planeando viajar a Estados Unidos para el Mundial 2026, debes estar preparado para un proceso de solicitud de visa más estricto y, potencialmente, más largo.

Anticipa tu Trámite: No dejes la solicitud de visa para el último momento. Los tiempos de espera para las citas en las embajadas y consulados podrían aumentar considerablemente.

Documentación Impecable: Asegúrate de que toda tu documentación esté en perfecto orden. Cualquier inconsistencia o antecedente, por menor que sea, podría ser motivo de un escrutinio adicional o de la negación de la visa

Prepárate para Preguntas Adicionales: Es probable que los oficiales consulares realicen preguntas más detalladas sobre tus intenciones de viaje, tus lazos económicos en tu país de origen y tus planes durante tu estancia.

Los grupos de derechos humanos ya están preocupados de que estas reglas asusten a muchos fans, sobre todo a los de países que no le caen bien a Trump.

Un Mundial entre la Eficiencia y la Sospecha

Al final, esto de los controles biométricos es el reflejo del mundo en que vivimos. Por un lado, la tecnología nos promete un futuro más fácil y rápido. Por otro, las políticas de seguridad nos vigilan cada vez más.

Para los que soñamos con ir al Mundial de 2026, la aventura va a empezar mucho antes de pisar el estadio. Va a empezar en la embajada, al pedir la visa, y va a seguir en el aeropuerto, frente a una máquina que decidirá en segundos si eres bienvenido o no.

Estados Unidos se prepara para recibir al mundo, sí, pero bajo sus propias y muy estrictas reglas. La gran pregunta es si este equilibrio entre la bienvenida tecnológica y el recelo migratoratorio logrará crear una atmósfera festiva o si la sombra de la sospecha terminará por empañar el evento deportivo más grande del planeta.

