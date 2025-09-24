Hijos de Poncho de Nigris: Cuántos son y quiénes son sus mamás

La figura de Poncho de Nigris, reconocido modelo, conductor, influencer y empresario, siempre está en el centro de la conversación. Tras su destacada participación en “La Casa de los Famosos México”, la vida familiar del regiomontano ha generado gran interés, especialmente sus cuatro hijos. A pesar de las polémicas que a menudo lo rodean, Poncho de Nigris se muestra como un padre entregado. Aquí te presentamos quiénes son los hijos de Poncho de Nigris y las mujeres que los trajeron al mundo.

Ivanna de nigris: la primogénita y sus quince años polémicos

La primogénita de Poncho de Nigris es Ivanna de Nigris, nacida en mayo de 2010, fruto de su romance con la modelo Lucy Garza. Actualmente, Ivanna tiene 15 años y su fiesta de cumpleaños desató una reciente controversia familiar. Poncho había propuesto a su hija un viaje o un coche en lugar de la fiesta, argumentando que no quería reunir a las familias. Lucy Garza, por su parte, emitió un comunicado lamentando la ausencia de Poncho en una fecha tan importante, afirmando que su hija nunca recibió tales ofertas de regalo.

Ivanna vive en Estados Unidos con su madre desde los dos años, pero mantiene comunicación con su padre y, a través de su perfil en Instagram, comparte su vida, donde sus seguidores notan el gran parecido con su progenitor. La relación entre Poncho de Nigris y Lucy Garza fue breve, y su separación se dio dos años después del nacimiento de Ivanna.

Los hijos con marcela mistral: la familia consolidada

Tiempo después de su primera relación, Poncho de Nigris encontró la estabilidad sentimental con la conductora de televisión Marcela Mistral. La pareja se casó en 2012 y ha formado una sólida familia con tres hijos, quienes a menudo aparecen en las redes sociales de sus padres.

Alfonso de Nigris (Ponchito): Nació en 2013 y es el segundo hijo de Poncho, pero el primero con Marcela Mistral. Cariñosamente conocido como “Ponchito”, este pequeño ya es toda una estrella en redes sociales, con su propia cuenta en Instagram donde conquista a muchos con su carisma. Poncho ha expresado la emoción de estar presente en su nacimiento, algo que no pudo hacer con Ivanna.

Isabella de Nigris: La segunda hija de la pareja, Isabella, llegó al mundo en 2018. Al igual que su hermano, cuenta con un perfil en redes sociales administrado por sus padres, donde su simpatía y ternura son innegables. Poncho ha manifestado su felicidad por tener a una "princesita" en casa.

Antonio de Nigris: El más pequeño de la familia, Antonio, nació en marzo de 2022. Su llegada completó la familia de Poncho de Nigris, quien compartió con emoción la noticia en sus redes sociales. Toñito" también tiene su propia cuenta, mostrando su rápido crecimiento.

Marcela Mistral, además de ser conductora e influencer, ha formado una de las parejas más estables del espectáculo mexicano con Poncho de Nigris. Juntos, han superado los desafíos de la vida pública y familiar, construyendo un hogar donde el amor por sus hijos de Poncho de Nigris es evidente.

Poncho de nigris padre: un perfil humano más allá del espectáculo

Aunque su carrera en el entretenimiento lo mantiene constantemente en el ojo público, Poncho de Nigris se esfuerza por ser un padre presente y dedicado. Su participación en reality shows como “La Casa de los Famosos México” ha revelado momentos emotivos de su conexión con sus hijos, quienes lo han apoyado incondicionalmente. Ivanna, por ejemplo, ha expresado su deseo de pasar más tiempo con él, mostrando la importancia de esta relación. Para más detalles sobre la familia de Poncho de Nigris, puedes consultar publicaciones como Infobae México o Nueva Mujer.