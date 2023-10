35 años contando historias: Enrique Ruiz Rojas

El pasado 5 de octubre se cumplieron 35 años contando historias, la primera de ellas fue la llegada del Huracán Gilberto en el mes de septiembre del año 1988, fui enviado a documentar el desastre natural para el periódico El Universal, llegando a Cancún y permaneciendo toda una semana fotografiando uno de los desastres naturales más devastadores en aquella época.

Egresado de la mejor escuela de periodismo

Soy egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septien García el poner en practica lo aprendido con la practica diaria del periodismo grafico me dieron la herramientas para seguir creciendo ingresando al periódico El Economista con la doble responsabilidad de ser el fotógrafo y laboratorista, iniciando el departamento de fotografía con una sola persona, fue un gran reto que dejo grandes satisfacciones profesionales y amigos en el gabinete económico, el crecimiento llego a otro nivel al ingresar en el año 1990 al periódico El Norte de Monterrey como corresponsal en la ciudad de México cubriendo la segunda llegada de su Santidad Juan Pablo II a la ciudad de México logrando captar momentos importantes de su visita.

Después de 3 años de registrar grandes reportajes para el periódico El Norte y con una gran experiencia, tomo la decisión de separarme del trabajo, de mi familia y de mi país, llegando a Polonia. Lugar donde me casare y en los dos años siguientes viviré.

Éxito extranjero

Trabaje en medios periodísticos locales Slowo Poskie y el semanario Tygodnik Walbrzyski, siendo mi jefa de información Agnieszka con quien hasta la fecha conservamos amistad y comunicación desde el año 1994. El año 1995 fue mi retorno a la Ciudad de México y continuo con la profesión pero en otro ámbito.

Mis actividades como fotógrafo de servidores públicos, me llevo a la Ciudad de Puebla a iniciar un proyecto llamado El Ángel de Puebla. Ahí fui el responsable del departamento de fotografía, gran responsabilidad que desempeñe a la largo de 3 años contando grandes historias y supervisando la mejor cobertura grafica día a día.

Los orígenes de mi familia materna están en Puebla y los buenos amigos que logre conocer fueron el ambiente ideal para crecer en lo personal y profesional, en estos años logre viajar al Irlanda para cumplir una meta trazada en mi carrera, documentando gráficamente el conflicto religioso entre protestantes y católicos en Irlanda del Norte.

Canon y Fujifilm al rescate

Los apoyos de Canon Mexicana fueron esenciales para esta travesía, dotándome de equipo fotográfico junto al apoyo de Fujifilm quien me doto de rollos durante todo el viaje, para captar cada instante de este gran proyecto.

Meses más tarde salí a Cuba con la meta de registrar en fotos como se vivía en la isla con sus costumbres, tradiciones, música y las personas locales.

Fue toda una experiencia única, logre tomar las fotos en blanco y negro y en rollos en color, a mi regreso seleccione lo mejor y presente 3 exposiciones fotográficas llamadas Cuba Vive, La Habana Rasgos y, Sentimientos y Niños de la Habana presentándose en la facultad de Estomatología de BUAP, la siguiente en la Casa de Cultura de Puebla y la ultima en el museo del Ferrocarril, donde impartí un taller de fotografía.

EOS 1 V y T 90

En estos años que les estoy platicando trabaje con cámaras Canon de Rollo siendo la mejor de ella el modelo EOS 1 V y la Canon T 90, fueron grandes herramientas de trabajo que consolidaron mi calidad fotográfica y me permitieron ser más competitivo. Aprendí a usar el cuarto obscuro, lugar donde se revelaba la película fotográfica y se imprimían las fotografías de una forma mágica y artesanal con compuestos químicos y el trabajo con la ampliadora, que nos permitía proyectar el negativo en papel fotográfico y segundos obteníamos las imágenes. ¡Una gran experiencia de vida profesional!

Con los años el sistema fotográfico se fue perfeccionando llegando a dar un cambio radical al llegar las cámaras digitales. La fotografía se convirtió en un proceso más eficiente, practico y muy rápido para captar la noticia y enviarla en tiempo real a las noticiarios.

Al salir de los medios, seguí fotografiando la actividad de servidores públicos documentando su historia diaria en la ciudad de Puebla con dos Presidentes Municipales en Atlixco y en Salamanca Guanajuato con el que fue mi mejor Jefe, el Presidente Municipal Antonio Ramírez Vallejo que en paz descanse.

Pueblos Mágicos

El año 2015 fue mi llegada en el mes de febrero a la ciudad de Cadereyta de Montes y fue el inicio sin saberlo al documentar mis viajes por los Pueblos Mágicos de Querétaro que se dieron en el año 2017 al presentar la exposición fotográfica Los Pueblos Mágicos de Querétaro, Cadereyta, San Joaquín y Bernal con 90 fotografías en formato 20 x 24 pulgadas en color y presentadas a lo largo de un año con muy buenos comentarios.

La fotografía para mi es una pasión y con el tiempo fui entendiendo el camino que debo tomar en ella, es por ello que Los Pueblos Mágicos son el camino que tome para registrar costumbres, cultura, tradiciones, edificaciones emblemáticas, flora, fauna de cada lugar y siendo el Semidesierto Queretano la Joya de mi trabajo grafico ya que ahí viví a lo largo de 7 años el el pueblo mágico de Cadereyta de Montes donde

Actualmente estoy fotografiando los pueblos mágicos de Querétaro con el interés y apoyo del Gobierno de Mauricio Kuri a quien agradezco esta confianza y agradezco a todas las personas que me siguen en mis redes sociales, especialmente en Facebook, donde me alientan para seguir contando nuevas historias de la gran riqueza que tenemos en el estado de Querétaro, el bello lugar donde me toco vivir.

A continuación te muestro una selección de mis mejores y más memorables fotografías: