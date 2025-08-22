Cambio climático, Querétaro ratifica compromisos

El gobernador Mauricio Kuri González participó en una reunión con representantes de Under2 Coalition Climate Group, en donde ratificó el compromiso de sumar desde el ámbito de los gobiernos subnacionales en el combate al cambio climático.

El objetivo de la reunión fue dar seguimiento a los compromisos de la agenda ambiental impulsada desde Gobierno del Estado de Querétaro.

Logros y estrategias

Ante la directora ejecutiva y el director de Comunicación para Norteamérica de Climate Group, Ángela Barranco, y Adam Lake, la comitiva estatal informó los logros y las estrategias impulsadas para cumplir con los objetivos de la Agenda 2030 y 2050, en donde destacaron las acciones encaminadas a la descarbonización, reducción de emisiones contaminantes, así como las estrategias de compensación.

Acompañado por el titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Marco Antonio Del Prete Tercero, el mandatario estatal expuso las estrategias de colaboración bilateral e intercambio de las mejores prácticas, además de incorporar la innovación y tecnologías limpias, mismas que brindan herramientas a las empresas para incrementar su competitividad atendiendo un crecimiento sostenido y sustentable.

Qro. recibió invitación

Como resultado de la reunión, Under2 Coalition Climate Group extendió una invitación al estado de Querétaro para participar en la Semana del Clima en Nueva York, a celebrarse del 21 al 28 de septiembre, con el propósito de exponer las acciones que la entidad desarrolla en materia de mitigación del cambio climático y reafirmar su compromiso con la agenda global de sostenibilidad.

Cabe recordar que en agosto de 2024, el Gobernador de Querétaro fue elegido como copresidente de la Coalición Under2 y representante de las regiones de América Latina y América del Norte por dos años, con el compromiso de representar a los estados y gobiernos regionales, promoviendo visiones y objetivos colectivos.

La Coalición Under2 es una agrupación que forma parte del Colectivo Climate Group integrada por 178 gobiernos estatales y regionales que trabajan en conjunto con el objetivo de detener el incremento de la temperatura media global y mantenerla por debajo de 1.5°C anual para el año 2030, el cual establece como misión impulsar la acción climática para llegar a un mundo con cero emisiones netas de carbono para el 2050.