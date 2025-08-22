El desfile y el microsismo: Los mejores memes del 16 de septiembre y el Grito de Independencia

La celebración de la Independencia de México se vive con fervor en el Zócalo, pero también con humor en las redes sociales. Este año, la jornada del 16 de septiembre, marcada por el último desfile cívico-militar del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se complementó con un microsismo, brindando una dosis extra de material para los memes 16 de septiembre. Los mexicanos demostraron una vez más que el humor es un ingrediente esencial de su identidad patria.

El último Grito presidencial y el desfile cívico-militar

Miles de asistentes se congregaron la noche del 15 de septiembre en el Zócalo de la Ciudad de México para participar en las festividades. La velada, que incluyó música en vivo de agrupaciones como la Banda MS, fue la antesala del desfile conmemorativo del 214 aniversario del inicio de la Independencia. Este desfile, el último que encabezó el presidente saliente, representó un momento culminante de las Fiestas Patrias.

Microsismo en Mixcoac: el sismo que se unió a la fiesta

Justo al mediodía del 16 de septiembre, la Ciudad de México experimentó un microsismo. El movimiento sísmico, con una magnitud preliminar de 2.1 según el Servicio Sismológico Nacional (SSN), se sintió principalmente en las alcaldías Álvaro Obregón y Benito Juárez, en colonias cercanas a Mixcoac. Esta zona, como saben los capitalinos, ha experimentado frecuentes temblores debido a la falla de Mixcoac, pero la coincidencia de fechas no pasó desapercibida para los internautas.

Rápidamente, el microsismo se sumó al humor de las celebraciones, con usuarios bromeando en redes sobre si era la “alerta sísmica” anunciando los preparativos para el Simulacro Nacional del 19 de septiembre, que conmemora los trágicos sismos de 1985 y 2017. Puedes encontrar más detalles sobre el evento en las redes sociales de la SSN.

La esencia del humor patrio en los memes 16 de septiembre

Las Fiestas Patrias se han consolidado como una de las temporadas más activas para la creación de contenido viral en México. Los memes 16 de septiembre giran en torno a temas que solo los mexicanos entienden:

La gastronomía tricolor: Las imágenes de antojitos mexicanos —especialmente el pozole— son inevitables, con chistes sobre si ya se "disfrazaron de bandera" o si la resaca del 16 de septiembre es un ritual nacional.

Las imágenes de antojitos mexicanos —especialmente el pozole— son inevitables, con chistes sobre si ya se “disfrazaron de bandera” o si la resaca del 16 de septiembre es un ritual nacional. Referencias a la cultura pop: Los internautas mezclan el folklore con referencias a la música, el cine y, en esta ocasión, a los microsismos, demostrando la capacidad del mexicano para transformar cualquier evento en humor.

Desde las bromas sobre el tequila y el recalentado hasta las referencias históricas, los memes 16 de septiembre demuestran que las Fiestas Patrias se celebran con la misma pasión en las plazas públicas y en el ámbito digital.