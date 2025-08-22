Requisitos para la licencia de conducir en Edomex 2025

Tener una licencia de conducir vigente es un requisito indispensable para circular legalmente por las calles y carreteras del Estado de México. Este documento no solo acredita tus conocimientos del reglamento, sino que es tu principal identificación como conductor. Si estás por realizar este trámite por primera vez o necesitas renovar, aquí te presentamos una guía completa con los requisitos para la licencia de conducir en Edomex, así como los costos actualizados para 2025.

Requisitos para tramitar tu licencia por primera vez en Edomex

Antes de agendar tu cita, es fundamental que reúnas toda la documentación necesaria. Un error u omisión podría retrasar tu trámite. Asegúrate de tener a la mano los siguientes documentos en original:

Acta de nacimiento.

CURP actualizada y certificada.

Identificación oficial vigente con fotografía (INE, cédula profesional, pasaporte o cartilla militar).

(INE, cédula profesional, pasaporte o cartilla militar). Comprobante de domicilio no mayor a tres meses (recibo de luz, agua, teléfono, etc.).

no mayor a tres meses (recibo de luz, agua, teléfono, etc.). Aprobar el examen de conocimientos del Reglamento de Tránsito del Edomex.

del Reglamento de Tránsito del Edomex. Certificado de No Inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias .

. Comprobante de pago de derechos.

Para quienes buscan renovar, el proceso es más sencillo, ya que solo necesitan presentar su licencia anterior, CURP, identificación oficial, el certificado de no deudor alimentario y el comprobante de pago.

Costos actualizados de la licencia de conducir Edomex en 2025

La Secretaría de Movilidad del Estado de México actualizó las tarifas para este año. El costo final dependerá del tipo de vehículo y la vigencia que elijas. Aquí te desglosamos los precios:

Licencia Tipo A (Automovilista) y Tipo C (Motociclista)

El costo para autos particulares y motocicletas es el mismo:

1 año: $719 pesos

$719 pesos 2 años: $963 pesos

$963 pesos 3 años: $1,287 pesos

$1,287 pesos 4 años: $1,712 pesos

Licencia Tipo E (Chofer de Servicio Particular)

Si eres chofer particular, estas son las tarifas:

1 año: $942 pesos

$942 pesos 2 años: $1,256 pesos

$1,256 pesos 3 años: $1,675 pesos

$1,675 pesos 4 años: $2,232 pesos

Permisos provisionales para menores de edad

Los jóvenes también pueden obtener un permiso para practicar:

Permiso “A” (15 años): $3,420 pesos (vigencia de 1 año).

$3,420 pesos (vigencia de 1 año). Permiso “B” (16 y 17 años): $719 pesos (1 año) o $963 pesos (2 años).

Costo del duplicado de la licencia

En caso de robo o extravío, el duplicado de cualquier licencia o permiso tiene un costo de $486 pesos y mantendrá la vigencia del documento original.

¿Cómo agendar una cita para la licencia en el Edomex?

El proceso para obtener tu licencia es sencillo si lo sigues paso a paso. La clave está en la planeación para cumplir con todos los requisitos para la licencia de conducir en Edomex.

Genera tu línea de pago: Ingresa al portal de Servicios al Contribuyente de la Secretaría de Finanzas del Edomex para generar tu formato de pago. Realiza el pago: Puedes pagar en línea o en centros autorizados. Recuerda que el pago puede tardar de 24 a 72 horas en acreditarse. Agenda tu cita: Una vez acreditado el pago, entra al sistema de citas de la Secretaría de Movilidad. Elige el módulo y el horario que más te convenga. Acude a tu cita: Preséntate en el módulo seleccionado con todos tus documentos en original y el comprobante de pago para finalizar tu trámite y recibir tu licencia.

Recuerda que manejar sin una licencia de conducir vigente puede generar multas significativas. No dejes pasar más tiempo y asegúrate de cumplir con este requisito indispensable para circular de manera segura y legal por el Estado de México.