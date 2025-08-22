Licencia de conducir para auto y moto | Precios actualizados 2025

Si resides en el Estado de México y necesitas tramitar o renovar tu licencia de manejo, es fundamental que conozcas las tarifas vigentes. A principios de 2025, la Secretaría de Movilidad del Edomex actualizó los costos, y aquí te desglosamos el precio de la licencia de conducir Edomex para cada tipo de vehículo, incluyendo automóviles, motocicletas y permisos para menores de edad.

Costos de licencias para servicio particular en 2025

La licencia de conducir es un documento personal e intransferible que te autoriza a manejar un vehículo en la vía pública. En el Estado de México, el costo varía según el tipo de vehículo y la vigencia que elijas. Estos son los precios oficiales para este año:

Licencia tipo A (Automovilista) y Tipo C (Motociclista)

El costo para conductores de autos particulares y motociclistas es el mismo, y puedes elegir entre cuatro periodos de vigencia:

1 año: $719 pesos

$719 pesos 2 años: $963 pesos

$963 pesos 3 años: $1,287 pesos

$1,287 pesos 4 años: $1,712 pesos

Es importante destacar que, desde enero de 2025, los motociclistas deben presentar una certificación adicional para validar sus habilidades, la cual tiene un costo independiente de $460 pesos, según informa el Sistema Mexiquense de Medios Públicos.

Licencia tipo E (Chofer de servicio particular)

Para quienes conducen vehículos de servicio particular como chofer, los costos son los siguientes:

1 año: $942 pesos

$942 pesos 2 años: $1,256 pesos

$1,256 pesos 3 años: $1,675 pesos

$1,675 pesos 4 años: $2,232 pesos

Permisos provisionales para menores de edad

Los jóvenes que deseen empezar a conducir también deben tramitar un permiso. El precio de este permiso de conducir en el Edomex depende de la edad:

Permiso de práctica “A” (15 años): Tiene un costo de $3,420 pesos y una vigencia de un año.

Tiene un costo de $3,420 pesos y una vigencia de un año. Permiso de práctica “B” (16 y 17 años): Cuesta $719 pesos por un año o $963 pesos por dos años.

¿Cuánto cuesta el duplicado de la licencia en Edomex?

En caso de robo o extravío de tu licencia o permiso, puedes solicitar un duplicado. El costo de este trámite es de $486 pesos. Es fundamental presentar el acta levantada ante la Fiscalía del Estado de México, que puedes tramitar en línea. Este documento te protege ante un posible mal uso de tu licencia extraviada. La vigencia del duplicado será la misma que la del documento original.

Costos para licencias de servicio público

Para los conductores de taxis, colectivos o servicios especializados, la licencia de conducir tipo B tiene un costo unificado de $1,265 pesos, con una vigencia de un año, tanto para expedición por primera vez como para renovación o duplicado.

¿Qué vigencia te conviene más?

Elegir la vigencia de tu licencia es una decisión importante. Si bien la opción de 1 año es la más económica a corto plazo, optar por una vigencia de 4 años resulta más rentable a largo plazo, ya que el costo anual disminuye considerablemente. Además, te ahorras el tiempo y el esfuerzo de tener que renovar el trámite con frecuencia. Evalúa tus necesidades y tu presupuesto para tomar la mejor decisión.

Para realizar tu trámite, es necesario agendar una cita a través del portal de la Secretaría de Movilidad. No olvides que, además de tener tu licencia vigente, es obligatorio contar con un seguro de auto para circular en el Estado de México.