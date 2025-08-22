“V/H/S/85”: la cinta de terror que une el terremoto de México del 85 con un dios mexica

El terremoto del 19 de septiembre de 1985 es una herida abierta en la memoria de México. Un evento trágico que ha inspirado documentales, películas y libros. Sin embargo, ninguna producción se había atrevido a mezclar esta catástrofe con el horror sobrenatural de la manera en que lo hace “V/H/S/85”. La sexta entrega de la popular saga de terror found footage incluye un cortometraje que se ha vuelto viral por su escalofriante premisa: ¿qué pasaría si el sismo hubiera despertado a una antigua deidad mexica? La película V/H/S 85 y su conexión con el terremoto de México está dando mucho de qué hablar.

“Dios de la Muerte”: el cortometraje que revive la tragedia

La franquicia “V/H/S” es conocida por su formato de antología, donde cada cinta presenta una colección de cortometrajes de terror grabados en formato de video casero. En “V/H/S/85”, el segmento titulado “Dios de la Muerte” (God of Death) es el que ha capturado la atención del público mexicano. Dirigido por la cineasta mexicana Gigi Saul Guerrero, experta en el género, el corto se presenta como una cinta de VHS restringida por el gobierno mexicano.

La historia nos sitúa en el set del noticiero ficticio “Ahorita TV” en la mañana del 19 de septiembre de 1985. La transmisión en vivo es brutalmente interrumpida por el terremoto de magnitud 8.1. La cámara del camarógrafo Luis, que queda atrapado bajo los escombros, se convierte en el único testigo de los horrores que están por desatarse.

Del rescate al horror prehispánico

La trama da un giro siniestro cuando un equipo de rescate de Los Topos llega al lugar. Al intentar salir, la estructura colapsada los obliga a descender a los niveles inferiores del edificio. Es allí donde descubren algo inesperado y aterrador: un vestigio prehispánico que resulta ser una entrada al Mictlán, el inframundo mexica.

Lo que sigue es una pesadilla que fusiona el desastre natural con el horror cósmico. La deidad de la muerte, Mictlantecuhtli, se hace presente, y los sobrevivientes, atrapados entre los escombros y lo sobrenatural, comienzan a sacrificarse unos a otros en un desesperado intento por apaciguar al dios. Medios como Milenio han destacado la originalidad y el impacto de esta mezcla de géneros.

¿Dónde ver “V/H/S/85” en México?

La película se estrenó inicialmente en Estados Unidos a través de la plataforma de streaming especializada en terror, Shudder. Sin embargo, para el público latinoamericano, “V/H/S/85” está disponible en Amazon Prime Video, al igual que las entregas anteriores de la saga.

El cortometraje de Gigi Saul Guerrero no solo es un ejercicio de terror efectivo, sino también un homenaje oscuro a uno de los momentos más definitorios de la historia moderna de México. Si te interesa el cine found footage, puedes explorar otras sagas clásicas como “Actividad Paranormal”, disponible en plataformas como Netflix.

La película V/H/S 85 y su enfoque en el terremoto de México demuestra que las historias más aterradoras a menudo se esconden en las grietas de nuestra propia realidad.