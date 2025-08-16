5 balnearios con aguas termales para acampar cerca de la CDMX

Si buscas balnearios para acampar con aguas termales cerca de la Ciudad de México, hay opciones espectaculares. El Géiser, en Hidalgo, es una joya porque está abierto 24/7 y tiene una zona de camping enorme. Y claro, las Grutas de Tolantongo, también en Hidalgo, que es el paraíso para acampar junto a su famoso río de agua calientita. En Morelos, Las Huertas ofrece una experiencia de camping ecológica junto a sus pozas naturales. Finalmente, el Centro Ecoturístico La Heredad en Ixmiquilpan, Hidalgo, combina aguas termales con una tranquila zona para acampar.

Escápate de la Ciudad: Naturaleza, Fogatas y Aguas Termales

A veces, el cuerpo ya no aguanta más. El tráfico, el estrés, el ruido de la ciudad… y lo único que quieres es un respiro. Y pocas cosas curan el alma como una escapada a la naturaleza, sobre todo si incluye la magia de meterte a unas aguas termales bien calientitas.

El centro de México está lleno de estos lugares mágicos que brotan de la tierra. Y si a eso le sumas la aventura de acampar bajo las estrellas, con el sonido de los grillos como música de fondo, tienes el plan de fin de semana perfecto.

Si eres de los que les gusta la aventura y desconectarse de verdad, aquí te va una lista con los 5 mejores balnearios para acampar con aguas termales, todos cerquita de la CDMX. ¡Ve preparando la tienda de campaña y el traje de baño!

1. Grutas de Tolantongo, Hidalgo: El Paraíso Turquesa

No podemos empezar esta lista sin mencionar al rey indiscutible. Tolantongo no es un simple balneario; es como meterte a un set de película.

La Experiencia: Está en un cañón impresionante, y su principal atractivo es ese río de agua turquesa que parece irreal, lleno de pocitas naturales para que te relajes con una vista espectacular . Y por si fuera poco, tiene una gruta, un túnel de vapor y cascadas que puedes explorar.

Zona de Camping: Tolantongo es uno de los mejores balnearios para acampar . Cuentan con una amplia zona de acampada a lo largo del río. Puedes llevar tu propio equipo o rentar una tienda de campaña, cobijas y colchonetas ahí mismo. Imagina despertar, abrir tu tienda y tener el río turquesa a tus pies.

Lo que Debes Saber: Distancia desde CDMX: Aprox. 3.5 – 4 horas. Costo de Entrada (2025): $150 pesos por persona por día. El camping no tiene costo extra, pero tu boleto de entrada solo es válido por un día, así que si acampas una noche, necesitarás pagar dos entradas. Servicios: Hay restaurantes, tiendas, tirolesa y hotel por si prefieres más comodidad.



2. El Géiser (Tecozautla, Hidalgo): El Balneario que Nunca Duerme

Si buscas aguas termales de verdad, calientes y que brotan directamente de un respiradero volcánico, El Géiser es tu lugar.

La Experiencia: Aquí el agua sale hirviendo de un respiradero de un volcán (a más de 95°C) y luego la enfrían para que te puedas meter. Lo mejor es que está abierto las 24 horas . ¡Imagínate un chapuzón en la madrugada, bajo las estrellas!

Zona de Camping: Es una opción fantástica para acampar. Tienen una zona designada muy amplia, con asadores y servicios cercanos. Pasar la noche aquí y meterse a las albercas de madrugada es una experiencia única.

Lo que Debes Saber: Distancia desde CDMX: Aprox. 2.5 – 3 horas. Costo de Entrada (2025): $120 pesos por persona ( adultos mayores con INAPAM pagan $60). El acceso te permite estar 24 horas. Servicios: Cuentan con spa, tirolesas, puentes colgantes , cabañas y restaurante.



3. Paraíso Aventura Las Huertas (Tlaquiltenango, Morelos): Un Oasis Ecológico

Si prefieres un ambiente más selvático y aguas cristalinas, Las Huertas en Morelos es un paraíso.

La Experiencia: Aquí no hay albercas de cemento, sino pozas naturales de agua cristalina que brotan de un manantial con una fuerza increíble. El agua es tan clara que ves a los peces nadando a tu lado.

Para Acampar: La zona de camping está rodeada de vegetación, una experiencia súper rústica y en pleno contacto con la naturaleza.

Lo que Debes Saber: Distancia desde CDMX: Aprox. 2 horas. Costo de Entrada (2025): $100 pesos para adultos y $80 para niños. Servicios: Hay restaurante, bares, asadores, servicio de masajes y cabañas por si no quieres acampar.



4. Centro Ecoturístico La Heredad, Hidalgo: El Plan Tranquilo

Para un plan más relajado, quizás en pareja, La Heredad es perfecto.

La Experiencia: Es un lugar más enfocado en el descanso, con una alberca grande de aguas termales a 39°C y una bóveda de vapor.

Para Acampar: Tienen su zona de camping para los que quieren algo más económico y cercano a la naturaleza.

Lo que Debes Saber: Distancia desde CDMX: Aprox. 2.5 horas. Costo de Entrada (2025): $70 pesos para adultos (adultos mayores con INAPAM pagan $40). Servicios: Restaurante, bar y servicio de masajes.



5. Parque Acuático Ixtapan, Edomex: Diversión y Relax

Aunque es más famoso por sus toboganes, Ixtapan tiene un secreto bien guardado.

La Experiencia: El Balneario Termal Ixtapan , que es de 1939, es el corazón del parque. Tiene pozas de aguas termales con propiedades curativas . Y claro, también puedes disfrutar de toda la diversión del parque acuático

Para Acampar: El parque en sí no tiene zona de camping, pero en el pueblo de Ixtapan de la Sal, que está pegado, hay un montón de lugares donde te puedes quedar con tu tienda.

Lo que Debes Saber: Distancia desde CDMX: Aprox. 2 horas. Costo de Entrada (2025): Si solo quieres entrar al balneario de aguas termales, el costo es de $85 pesos. El acceso completo al parque acuático es de $195 para adultos.



La Mejor Terapia está a un Viaje de Distancia

Ya sea que te lances a la aventura de Tolantongo, al calor de El Géiser o a la paz de Las Huertas, estos lugares son la prueba de que no tienes que irte muy lejos para encontrar el paraíso.

Así que la próxima vez que sientas que la ciudad te está comiendo vivo, acuérdate que a unas horas de distancia hay un río de agua caliente esperando para quitarte el estrés. Agarra tu tienda, tu traje de baño y lánzate a la aventura. La mejor terapia te está esperando.

