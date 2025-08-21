Kuri participa en mesa redonda con miembros de Council of the Americas

El gobernador Mauricio Kuri González inició su gira de trabajo en Nueva York, Estados Unidos, en una mesa redonda con miembros de Council of the Americas, organización empresarial de gran prestigio en el continente.

Este acercamiento tuvo como objetivo fortalecer los lazos de Querétaro con inversionistas internacionales, crear contactos y posicionar al estado como un destino estratégico para la innovación, los negocios y el desarrollo social.

Durante el encuentro, los miembros de la organización encabezada por la vicepresidenta, Ragnhild Melzi detallaron las actividades que llevan a cabo para cumplir con el desarrollo económico y social, los mercados abiertos, el Estado de derecho y la democracia en el hemisferio occidental.

Expusieron que entre sus labores destaca la participación en conferencias públicas, paneles, eventos exclusivos, reuniones privadas y teleconferencias con líderes gubernamentales y del sector privado; y también interactúan en mesas redondas, misiones empresariales y conferencias que fomentan el diálogo abierto y la creación de contactos.

Asimismo, informaron que su membresía incluye empresas de sectores como banca, consultoría, productos de consumo, energía, manufactura, medios, tecnología y transporte.

En la mesa redonda participaron, además del Gobernador Mauricio Kuri González y la Vicepresidenta, el secretario de Desarrollo Sustentable de la entidad, Marco Antonio Del Prete Tercero; el presidente municipal de Corregidora, Josué “Chepe” Guerrero; y el director de Programas de Política Pública del Council of the Americas, Adán Toledo.

Asimismo, directivos de empresas que forman parte del organismo.