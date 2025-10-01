Beatriz Solís: heredera de talento, forjando su propio camino

Beatriz Solís, también conocida como “Betty Solís”, es la hija mayor del famoso cantante mexicano Marco Antonio Solís (“El Buki”) y de la también artista Beatriz Adriana. Nació en Morelia, Michoacán, y su infancia estuvo marcada por la separación de sus padres, así como por periodos en los que la relación con su padre fue distante.

Apariencia: rasgos, estilo y presencia pública

Beatriz ha heredado rasgos muy similares a los de su madre: rostro de facciones finas, cabello largo y oscuro, sonrisa amplia. Usuario de redes sociales suelen comentar su semejanza física con Beatriz Adriana.

En cuanto a estilo, se le ve tanto en ambientes artísticos (escenarios, presentaciones) como en redes sociales donde comparte sesiones fotográficas, atuendos de fitness, ropa casual o deportiva. También ha mostrado su figura publicando fotos con trajes de baño o bikinis, lo que le ha valido comentarios de admiración.

Vive en Corona, California.

Trayectoria profesional y sus intereses

Música: Beatriz se dedica al canto; comenzó su carrera hace algunos años. Su primer disco se tituló Ni por interesada (2013) en estilo de banda. Más adelante ha explorado géneros como la balada pop con toques retro, así como ranchero/regional.

Ha lanzado sencillos recientes, como “Llévame”; también ha trabajado en proyectos musicales producidos con la participación de su padre.

Además de su faceta artística, Beatriz se ha dedicado al bienestar físico , al fitness, y comparte contenidos relacionados con salud, ejercicio y alimentación en redes sociales, fungiendo también como coach de bienestar (“Wellness coach”).

Ha enfrentado temas de salud derivados de embarazos anteriores: menciona efectos secundarios tras usar anestesia epidural y su lucha por recuperar fortaleza física.

Vida personal, reencuentros y retos

Beatriz tiene dos hijos, Leonardo y Leah, quienes ella describe como su motor y alegría.

Durante su juventud, vivió un distanciamiento con su padre. En entrevistas afirmó que pasaron años sin una relación cercana, y que se sintió muchas veces como hija ignorada en el aspecto emocional.

A partir del 2010 hubo un reencuentro con Marco Antonio Solís, y con el tiempo han limado asperezas. Actualmente mantiene relaciones relativamente buenas con su padre, así como con sus medias hermanas Alison y Marla.

Desafíos y reconocimiento