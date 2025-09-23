UAQ inicia construcción del Campus Ezequiel Montes

La Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) dio inicio a las obras de construcción del nuevo Campus Ezequiel Montes, que representa una inversión conjunta de 15 millones de pesos.

La inversión del nuevo Campus proviene del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF), así como de recursos del municipio de Ezequiel Montes y de la propia institución educativa.

Tendrá el sello de excelencia de la UAQ

La titular de la Secretaría de Educación, Martha Soto, resaltó ante el gobenador Mauricio Kuri e invitados especiales que el campus abrirá un horizonte de oportunidades para los estudiantes del municipio y la región, con el sello de excelencia y calidad educativa que distingue a la UAQ.

Refirió que se tiene previsto como un espacio educativo para generar nuevas fuentes de empleo durante su proceso de construcción y una vez inaugurado, para las y los docentes y su personal administrativo.

Pero, sobre todo, expresó, será un lugar donde se construirá una nueva comunidad educativa conformada por estudiantes, docentes, autoridades educativas y padres de familia, quienes juntos recorrerán el camino del aprendizaje.

Formará juventudes

La rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, Silvia Lorena Amaya Llano, destacó a su vez que la institución llega a Ezequiel Montes como parte de su historia y de su vida cotidiana con el firme propósito de formar juventudes, impulsar conocimiento y de servir a la sociedad.

Asimismo, detalló que la primera etapa de este campus, que se convertirá en el plantel número 17 de la Escuela de Bachilleres, considera aulas, laboratorios y oficinas administrativas, entre su infraestructura.

“Quiero también reconocer que este proyecto comenzó a gestarse tiempo atrás, gracias al impulso de distintas administraciones y voluntades. Hoy damos continuidad a esa visión con la certeza de que la educación no pertenece a una sola etapa ni a un solo gobierno, sino que es un compromiso compartido que trasciende coyunturas”, apuntó.

Cimientos de sueños

A su vez, el director de la Escuela de Bachilleres de la UAQ, Anghellus Medina López, señaló que el arranque de la obra representa los cimientos de sueños, oportunidades y futuro de los jóvenes.

Además, es una respuesta viva al anhelo de las familias que ven en la educación el motor más poderoso para transformar vidas.