Museo nacional de historia castillo de Chapultepec: horarios, precios y guía para tu visita

En lo alto del majestuoso Cerro de Chapultepec, se erige un monumento icónico que ha sido testigo mudo de gran parte de la historia de México: el Castillo de Chapultepec. Este recinto no solo es el único castillo real en el continente americano, sino que también alberga el valioso Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec, un espacio que guarda la memoria del país desde la Conquista hasta el siglo XX. Si estás planeando una visita a este tesoro cultural de la Ciudad de México, esta guía te ofrece toda la información esencial para que tu experiencia sea inolvidable.

Horarios y costos: planifica tu visita al museo

Antes de emprender tu recorrido, es importante tener claros los datos prácticos. El Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec ofrece un horario regular y opciones de entrada gratuita para ciertos visitantes:

Horario: Abierto de martes a domingo, de 9:00 a 17:00 horas . Este horario no cambia en días festivos o periodos vacacionales. Es crucial recordar que el museo **no abre ningún lunes del año**, sin importar si es festivo. El desalojo del museo comienza 15 minutos antes del cierre.

¿Cómo llegar al castillo de chapultepec?

La ubicación del Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec es en la Cima del Cerro de Chapultepec, dentro de la Primera Sección del Bosque de Chapultepec. Aquí te explicamos las mejores formas de llegar:

En transporte público (Metro): Las estaciones más cercanas son: Chapultepec (Línea 1): Tiene acceso directo al Bosque de Chapultepec. Auditorio (Línea 7): Desde aquí, puedes tomar la Línea 7 del Metrobús y bajarte en la estación Gandhi. Luego, camina al interior del Bosque hasta la rampa que sube al museo.

¿Qué ver en el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec?

El recorrido por el museo dura al menos hora y media y te sumergirá en la rica trayectoria histórica de México. El recinto, construido entre 1785 y 1787 como casa de descanso virreinal, ha sido Colegio Militar, residencia imperial con Maximiliano y Carlota (1864-1867), residencia presidencial y, desde 1939, sede del museo.

Salas de exposición permanente: la historia de méxico

Las 12 salas de exposición permanente narran la historia de México desde la Conquista hasta el siglo XX, abarcando periodos cruciales como:

Dos Continentes Aislados: El encuentro entre europeos y pueblos originarios.

El encuentro entre europeos y pueblos originarios. El Reino de Nueva España: La conjunción de elementos indígenas, europeos, asiáticos y africanos.

La conjunción de elementos indígenas, europeos, asiáticos y africanos. La Guerra de Independencia: Los periodos clave y personajes que marcaron la lucha.

Los periodos clave y personajes que marcaron la lucha. La Joven Nación: Los desafíos de la inestabilidad política y las invasiones extranjeras.

Los desafíos de la inestabilidad política y las invasiones extranjeras. Hacia la Modernidad (Porfiriato): La bonanza económica y la figura de Porfirio Díaz.

La bonanza económica y la figura de Porfirio Díaz. Siglo XX: Un “Videomural” que resume los íconos del imaginario colectivo mexicano.

El alcázar: vida cotidiana imperial y presidencial

En las 22 salas del Alcázar se recrean las habitaciones de personajes históricos que habitaron el castillo. Podrás admirar muebles, utensilios, joyas, pinturas y objetos de:

Maximiliano y Carlota (1864-1867): La época del Segundo Imperio Mexicano.

La época del Segundo Imperio Mexicano. Porfirio Díaz y Carmen Romero Rubio (1883-1910): El periodo en que el castillo fue casa de veraneo presidencial.

Además, destacan el Caballero Alto y los jardines diseñados a partir de las descripciones de la época de Maximiliano. El museo también cuenta con murales de artistas como Juan O’Gorman, Jorge González Camarena y David Alfaro Siqueiros.

Recomendaciones para una visita amena y segura

Para que tu experiencia en el Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec sea placentera, ten en cuenta estos consejos:

Hidratación y alimentos: Hidrátate bien e ingiere alimentos antes de entrar, ya que no se permite el acceso con botellas de agua ni comida. En la entrada hay casilleros para dejar mochilas y abrigos.

Hidrátate bien e ingiere alimentos antes de entrar, ya que no se permite el acceso con botellas de agua ni comida. En la entrada hay casilleros para dejar mochilas y abrigos. Vestimenta cómoda: Usa ropa cómoda y ligera (preferiblemente manga larga), bloqueador solar, gorra o sombrero, especialmente en épocas de calor.

Usa ropa cómoda y ligera (preferiblemente manga larga), bloqueador solar, gorra o sombrero, especialmente en épocas de calor. Fotografía: No están permitidas las sesiones fotográficas de ningún tipo, cambios de vestuario ni el uso de equipo profesional (selfie-sticks, estabilizadores, tripies, cámaras profesionales, etc.).

No están permitidas las sesiones fotográficas de ningún tipo, cambios de vestuario ni el uso de equipo profesional (selfie-sticks, estabilizadores, tripies, cámaras profesionales, etc.). Servicios adicionales: El museo es un espacio cardioprotegido (con desfibrilador) y cuenta con servicio de primeros auxilios. Ofrece asesorías escolares, audioguías en español e inglés, biblioteca especializada en historia de México, cafetería, exposiciones temporales, fototeca y librería.

El Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec es una ventana a la grandeza y complejidad de la historia de México. Planifica tu visita con antelación y prepárate para un recorrido fascinante. Para más información, puedes consultar los sitios oficiales del Museo Nacional de Historia, el Bosque de Chapultepec, el SIC México o Local Guides México.