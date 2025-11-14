Bazar navideño, el espíritu y bondad del ser humano

El bazar navideño es uno de los mayores atractivos de esa época, donde personas de todas las edades disfrutan y hasta compran con causa, lo que refleja el espíritu y la bondad del ser humano.

1. El clásico tianguis navideño de Río Blanco (CDMX)

Ubicado en Avenida Congreso de la Unión con Oriente 95, este bazar es uno de los más grandes y populares de la Ciudad de México. Allí puedes encontrar desde árboles de Navidad —naturales y artificiales— hasta adornos, luces, juguetes y ropa.

Con toldos que se extienden por varias calles y una gran variedad de puestos, es un paraíso para quienes buscan regalos accesibles y decoraciones tradicionales.

Abre típicamente de finales de noviembre hasta el 6 de enero.

2. Bazar CANAIVE en el Palacio de los Deportes

Organizado por la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, este bazar ofrece principalmente ropa, calzado y accesorios, muchos de ellos a precios outlet.

Es una excelente opción si buscas regalos prácticos y útiles para la temporada —ya sea ropa para intercambios u obsequios navideños.

Se suele instalar durante la segunda quincena de diciembre.

3. Mercado navideño de El Palacio de Hierro (Polanco y Roma)

La tienda departamental organiza su propio mercadito navideño con sets decorativos especiales que son ideales para fotos de temporada.

La sucursal de la Roma, en particular, monta escenarios navideños muy instagrameables para quienes quieren capturar la magia de la Navidad.

Este espacio también funciona hasta el 24 de diciembre para quienes quieren ambientar su hogar al último momento.

4. Verbena navideña y bazares en mercados públicos de la alcaldía Benito Juárez

Durante diciembre, diversos mercados públicos de la alcaldía Benito Juárez (como los mercados Álamos, Portales y Lago) se transforman en romerías navideñas.

Ahí puedes disfrutar de artesanías, juguetes, decoraciones y comida navideña en un ambiente muy tradicional y familiar.

Estas ferias suelen extenderse hasta el 7 de enero.

5. Bazares nocturnos en el Estado de México: Ciudad Azteca, Ecatepec

El bazar navideño de Ciudad Azteca (Ecatepec) es uno de los más antiguos y concurridos del Edomex.

Allí encontrarás una gran variedad de productos: ropa, zapatos, juguetes, árboles de Navidad y decoraciones.

Además, las autoridades han prohibido la venta de alcohol para garantizar un ambiente familiar seguro.

6. Bazar temático de Hello Kitty

Para quienes buscan algo más singular, el bazar navideño de Hello Kitty en la CDMX es un toque kawaii: productos de Sanrio, rifas, decoración temática y la oportunidad de tomarse fotos con la “Kitty Claus”.

Se celebra en el Parque de los Venados (División del Norte), y la entrada es gratuita.

Este tipo de bazares temáticos son perfectos para familias con niños o fanáticos de Hello Kitty.