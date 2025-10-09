“Carmen” y “Carmina Burana” se unen por una causa universitaria en Querétaro y Guanajuato

La suite de “Carmen” y la imponente “Carmina Burana”, de Georges Bizet y Carl Orff, respectivamente, serán interpretadas el 11 de octubre por la Orquesta Sinfónica de Minería en la Plaza de Toros de San Miguel de Allende, con más de 150 artistas en escena.

La secretaria de Cultura (SECULT) del estado de Querétaro, Ana Paola López Birlain, presentó en conferencia de prensa el concierto magno, el cual se convertirá en una noche para el arte, la solidaridad y el compromiso.

Apoyo a becarios de la UNAM

La interpretación de “Carmen” y “Carmina Burana” tiene el propósito profundamente significativo de respaldar los programas de becas y apoyo integral para estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en las regiones de Guanajuato y Querétaro.

“Este concierto es también un poderoso ejemplo de colaboración y visión compartida. Hoy celebramos el valor del trabajo conjunto entre dos estados con una historia común, con una vocación cultural profunda y con un compromiso firme hacia las nuevas generaciones. La educación, el arte y la cultura deben caminar siempre de la mano, y este evento lo demuestra con fuerza y claridad”, afirmó.

Ante los presidentes de la Fundación UNAM, capítulos Querétaro y Guanajuato, Enrique Burgos García y Javier Aguirre Vizzuett, respectivamente, López Birlain expresó que la SECULT reafirma que la música, el arte y la educación son motores para una economía creativa, generadora de identidad, cohesión y oportunidades.

Apuesta por la cultura de paz

Resaltó que en Querétaro se apuesta por una cultura de paz, por una sociedad que se reconoce en su diversidad y que encuentra en el arte una forma de unión, de expresión y de esperanza.

La funcionaria hizo un reconocimiento al exgobernador Enrique Burgos, bajo cuya gestión y liderazgo Querétaro vio nacer en 1992 a su orquesta filarmónica, un hecho que marcó un antes y un después en la vida cultural de la región, pues lo que en su momento fue un acto valiente y visionario hoy se reconoce como un legado duradero.

Burgos García expuso que los intercambios culturales atractivos y exitosos ya no se dan sólo en el estado, sino a nivel regional, de modo que Querétaro tiene siempre la oportunidad de actuar como un estado hermano a través del más completo de los vehículos para avanzar: la cultura, y por eso en esta ocasión suma esfuerzos con el capitulo Guanjuato de la Fundación UNAM.

Concierto de excelencia

A su vez, Javier Aguirre, presidente de esta última instancia, indicó que el espectáculo del próximo sábado será de la mayor excelencia, con el director invitado Raúl Aquiles Delgado, y la actuación del Coro Monumental de la Orquesta Sinfónica de Minería.

Aguirre Vizzuett dijo que el objetivo del evento es loable, si se toma en cuenta que la UNAM ha sido generadora de grandes personalidades para México en ámbito tales como el cultural, académico, científico y deportivo, entre ellos la mayoría de los presidentes y ahora la Presidenta del país.

Indicó que los boletos tendrán costos de los 600 a los mil 800 pesos y pueden adquirirse en la plataforma Boletomóvil y en la Plaza de Toros de San Miguel de Allende.