Nacimientos navideños, un recorrido por los pesebres más emblemáticos de México

La tradición de instalar nacimientos navideños en México, introducida por los franciscanos en el siglo XVI, es una manifestación vibrante del sincretismo cultural y la fe popular.

Más allá de la representación religiosa, cada pesebre es una obra de arte popular que refleja la identidad y creatividad de los artesanos mexicanos, incorporando elementos locales como nopales, magueyes, y figuras con vestimenta típica.

Tradición Artesanal que Traspasa Fronteras

El arte de crear nacimientos navideños es una herencia que pasa de generación en generación.

Metepec, Estado de México: Reconocido por sus artesanos alfareros, este Pueblo Mágico es famoso por sus detallados nacimientos de barro. Talleres familiares, como el de los hermanos Rodríguez, han perfeccionado la técnica durante décadas, creando piezas que son solicitadas a nivel nacional e internacional.

Amozoc de Mota, Puebla: Este municipio es otro centro importante, donde la creación de figuras para el nacimiento comienza desde enero, preparándose para la temporada navideña.

Nacimientos Monumentales y Exposiciones Públicas

Diversas ciudades y familias en México instalan nacimientos de gran escala que se convierten en puntos de referencia y atracción turística durante la temporada decembrina.

Museo Nacional de Culturas Populares, Ciudad de México: Este recinto es conocido por montar exposiciones que muestran la diversidad cultural en la representación de los nacimientos en los distintos estados del país, ofreciendo un panorama amplio del arte popular mexicano.

Nacimiento Gigante de Iztacalco, Ciudad de México: En la alcaldía Iztacalco, un nacimiento de tamaño monumental atrae a cientos de visitantes cada año, siendo un punto de encuentro comunitario y gratuito para las familias.

El Nacimiento de Doña Mari en Hidalgo: En Tula, Hidalgo, la casa de Doña Mari Espíndola alberga un nacimiento con más de 5,000 piezas, algunas elaboradas por ella misma. Esta tradición de 50 años ha crecido para representar incluso a miembros de su propia familia, integrando la vida cotidiana a la narrativa navideña.